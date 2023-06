Taylor Swift Minta Penggemar Bersikap Baik ke John Mayer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Saat menggelar konser di Minneapolis, Amerika Serikat, pada Sabtu 24 Juni 2023, Taylor Swift memberikan kejutan dengan membawakan lagu lamanya yang berjudul "Dear John" dari album Speak Now (2012). Lagu itu diketahui merupakan lagu yang diciptakan Taylor untuk mantannya, John Mayer.Kini, sang bintang pop bersiap untuk kembali merilis album Speak Now dengan tajuk Speak Now (Taylor's Version). Album itu telah direkam ulang dan siap dirilis pada 7 Juli 2023 mendatang.Saat kemarin menyanyikan "Dear John" di panggung, Taylor meminta para penggemarnya (Swifties) agar bersikap baik di internet ketika album Speak Now (Taylor's Version) dirilis bulan depan. Secara halus, Taylor meminta Swifties agar tak memberikan serangan kepada John Mayer di media sosial."Aku kini berusia 33 tahun. Aku tak peduli soal apapun yang terjadi pada diriku saat masih berusia 19 tahun," ucap Taylor Swift, merujuk pada usianya kala berpacaran dengan John Mayer."Aku tidak merilis album ini untuk kalian bisa keluar dan merasa mesti membelaku di internet melawan seseorang," lanjutnya.Ucapan ini dilontarkan Taylor Swift setelah pada perilisan album Red (Taylor's Version) pada 2021 lalu, banyak Swifties yang menyerang mantan Taylor, Jake Gyllenhaal. Jake diduga menjadi inspirasi bagi Taylor untuk menulis lagu "All Too Well", yang ada di album Red.Apalagi dalam album Red (Taylor's Version), Taylor memasukkan lagu "All Too Well" versi 10 menit, yang menceritakan lebih detail tentang konflik hubungannya dengan Jake.