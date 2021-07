Paranormal Mbak You Meninggal, Ini Pesan Terakhirnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Peramal Mbak You meninggal pada hari ini, Kamis, 1 Juli 2021. Sebelum meninggal sosok peramal yang blak-blak ini meninggalkan sebuah pesan di akun Instagramnya @mbakyou17 Dalam video yang diunggah pada seminggu yang lalu, Mbak You menyampaikan pesan tentang kehidupan agar terus mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Selain itu ia juga mengingatkan untuk selalu eling lan waspodo (ingat dan waspada).“Syukuri, nikmati, perkecil keluhanmu dan perbaiki keadaanmu dengan perenungan diri, perkecil egomu dan kendalikan emosimu. Kecewa dan sakit hati pasti ada, ikhlaskan semuabuat sederhana hatimu agar lebih bermakna bahagia,” tulis Mbak You yang dikutip Medcom.id, Kamis, 1 Juli 2021.Video tersebut sekaligus menjadi unggahan terakhir Mbak You semasa hidup. Unggahan itu juga dibanjiri ucapan belasungkawa netizen.Diberitakan sebelumnya Mbak You meninggal saat dilarikan ke RS Premiere Bintaro. Belum diketahui penyebab meninggalnya paranormal kejawen ini."Gue belum dapet rilis resmi dari RS. Premier bintaro apakah covid-19 atau penyakit bawaan lainnya. Posisinya mau dimandikan dan langsung dibawa ke Salatiga," paparnya salah satu karyawan Mbak You."Tim JNK juga tidak ada yang merapat ke cucur, kantor, atau Premiere jadi kami benar-benar biar keluarga yang dampingi ke Salatiga karena untuk kebaikan teman-teman semua," tuturnya.Adi menjelaskan bahwa sebelum proses memandikan jenazah dimulai, Mbak You harus menjalankan pemeriksaan khusus. Dalam hal ini, oleh gugus tugas terkait ada atau tidaknya penyakit covid-19.Apabila hasil tes menunjukkan Mbak You terpapar covid-19, maka gugus tugas yang akan memandikan jenazah. Namun, jika terbukti negatif covid-19, maka keluarga boleh menyentuhnya.(MBM)