Pesan Terakhir Mbak You Sebelum Meninggal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Peramal Mbak You mengembuskan napas terakhirnya hari ini, Kamis, 1 Juli 2021. Beberapa hari sebelum meninggal dunia, Mbak You menyampaikan pesan terakhirnya melalui media sosial miliknya.Ia mengunggah sebuah video di Instagramnya. Nampak Mbak You sedang duduk bersantai di suatu gazebo, sembari menikmati makanan.Pada video itu, ia mengatakan sedang berada di sudut Kota Yogyakarta, menikmati suasana sore hari. Kemudian, ia menyampaikan pesan tentang bahagia."Bahagia itu bagaimana caramu mensyukuri rasa dan ikhlas jalani perenungan dan ketenangan diri, memahami skenario gusti," tulisnya dalam tayangan video itu.Ia menekankan bahwa rasa bahagia itu terkadang bisa diraih dengan cara yang sederhana. Hal terpenting yang bisa manusia lakukan ialah memerhatikan hati dan menjaga pikiran agar tetap positif."Syukuri, nikmati, perkecil keluhanmu dan perbaiki keadaanmu dengan perenungan diri, perkecil egomu dan kendalikan emosimu," tuturnya."Kecewa dan sakit hati pasti ada, ikhlaskan semua. Buat sederhana hatimu agar lebih bermakna bahagia," tambahnya.Sementara itu, Mbak You dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi terakhir di RS Premiere Bintaro. Namun, belum ada informasi lanjutan terkait penyebab kematiannya, termasuk apakah ada atau tidaknya penyakit covid-19 dalam tubuh Mbak You."Gue belum dapet rilis resmi dari RS Premier bintaro apakah covid-19 atau penyakit bawaan lainnya. Posisinya mau dimandikan dan langsung dibawa ke Salatiga," ungkap karyawan Mbak You, Adi.Mbak You sendiri dikenal sebagai paranormal kontroversial. Sebab, pemilik nama asli Euis Juwariyah Johana ini sering kali meramal tentang berbagai hal, termasuk kehidupan selebritas, bencana alam, maupun isu politik.(ELG)