Sisca Kohl Borong BTS Meal dan Dibikin Es Krim, Netizen Nyesek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Konten kreator Sisca Kohl menjadi sorotan netizen hingga trending Twitter. Pemicunya, Sisca memborong puluhan BTS Meal yang sedang viral.Bukan sekadar memborong, Sisca menyulap paket kudapan tersebut menjadi es krim. Ia mengunggah video pembuatan es krim BTS Meal itu di akun Instagram dan Tik Tok miliknya.“Bikin es krim BTS Meal check, aku tidak beli terlalu banyak, agar semua Army kebagian aku beli secukupnya untuk aku berikan ke teman Army-ku,” ucap Sischa Kohl di akun Instagramnya @siscakohl yang dikutip Medcom.id, Kamis, 10 Juni 2021.Dengan narasi khasnya, Sisca ditemani adiknya Aaliyah Kohl memblender paket kudapanyang berisi nugget ayam, kentang, dan minuman kola. Setelah itu ia mencampur dengan bahan pembuatan es krim.Ia membuat dua rasa, yakni saus Cajun dan saus Sweet Chilli ke masing-masing bagian.Sisca pun mempercantik dengan menambahkan pewarna makanan."Untuk saus Cajun aku beri warna ungu. Untuk saus Cabe Manis aku beri warna kuning," jelasnyaWarna tersebut melambangkan kolaborasi BTS dan McDonald's. Ungu untuk BTS dan kuning untuk McDonald's. Tak lupa setelah jadi ia mencoba es krim karyanya tersebut."Yang rasa Cajun ada rasa pedas dan gurih dari mayonesnya. Yang rasa Cabe Manis rasanya manis seperti ada karamelnya, enak sekali. Kita suka banget. Selamat mencoba!" tuturnya.Aksi Sisca memborong BTS Meal dan membuatnya menjadi es krim memicu reaksi netizen. Terutama para ARMY yang gagal mendapatkan BTS Meal di hari pertama. Alhasil, Instagram Sisca Kohl banjir komentar dan jadi trending Twitter.“Gue dapetin satu aja ngantri sampe sesak napas, lah ini banyak banget njrit,” tulis netizen di kolom komentar.“Aku tidak beli terlalu banyak, meanwhile gue nunggu dr jam 11 eh pas jam 2 dicancel alias ga dapet,” balas netizen lainnya.“Harusnya sisca kohl lanjutin dibikin kontennya itu mcd bts meal nya diapain udah beli sebanyak itu. Jd gw sebagai netizen ga julid mikir kalo mereka mubazir ini makanan,” cuit salah satu netizen.“AHAHAHA this sisca kohl girl beli bts meal segambreng and made it into an ice cream, bahannya dari kentang nugget sm cola diblender help,” cuit warganet lainnya.(UWA)