Boy William Singgung Ada Artis Tak Profesional, Kartika Putri: Bukan Aku Tuh!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Nama Kartika Putri kembali menjadi sorotan netizen (warga net). Sebab, Boy William pernah menyinggung artis yang tidak profesional saat menjadi tamu di programnya dan netizen menduga artis itu adalah Kartika Putri. Kini, Kartika menanggapinya."Sayangnya bukan aku tuh. Maaf ya netizen julid yang sudah prasangka buruk ke aku hehehe. Have a good day," tulis Kartika di akun Instagram miliknya."Jangan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang apalagi berburuk sangka dan fitnah hehehe," tambahnya.Istri Habib Usman Bin Yahya ini memberikan tanggapan terkait rumor yang beredar itu, karena salah satu akun menanyakannya di fitur tanya-jawab yang dibuat Kartika. Kartika pun membantah.Namun, tak hanya satu akun Instagram yang melontarkan pertanyaan itu. Masih ada akun lain yang yakin bahwa artis yang disindir Boy William ialah Kartika Putri."Seriously? Hahaha sudah dijawab bukan loh padahal CC @boywilliam17," jawab Kartika.Sebelumnya, Presenter Boy William mengalami kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia pun mengungkapkan rasa kesalnya terhadap selebritas yang sempat menjadi tamu di programnya itu."Awkward. Pertama kali dapat bintang tamu di NebengBoy tapi sensitif banget sampai minta berhenti shooting. Terserah. What a waste of time. It's ok. It's life," tulis Boy di akun Instagramnya.Meskipun Boy tidak menyebutkan siapa sosok artis yang dimaksud, namun netizen menduga nama aktris Kartika Putri. Apalagi, akhir-akhir ini Kartika bermasalah dengan dr. Richard Lee, MARS, AAAM. hingga ribut di media sosial dan berlanjut ke ranah hukum.(ELG)