Penulis dan Produser Mini Seri Marco Polo Meninggal Dunia

Vincenzo Labella, penulis sekaligus produser mini seri Marco Polo (1982) meninggal dunia di Los Angeles pada 28 Juli 2018.Marco Polo merupakan produksi film Barat perdana yang dilakukan di Forbidden City dan Ming Tombs di Tiongkok. Film ini tayang di stasiun NBC, dibintangi aktor Burt Lancaster, John Gielgud dan John Houseman. Labella juga menulis dan memproduksi mini seri A.D. Anno Domini (1985) untuk NBC.Selain Marco Polo, Labella juga memproduksi beberapa mini seri populer seperti Jesus of Nazareth dan Moses the Lawgiver. Dalam Jesus of Nazareth yang tayang di NBC, Labella berperan sebagai produser membantu sutradara Franco Zeffirelli dan berhasil memperoleh Piala Emmy sebagai drama paling menakjubkan.Dia juga menulis tentang Paus Yohanes XXIII bersama Ermanno Olmi dan memenangkan Golden Rudder dalam Film Festival Venesia. Labello juga memproduksi film dengan tajuk A Man from a Far Country, bercerita tentang kehidupan Paus Yohanes Paul II. Dia perah menulis biografi seniman Michelangelo, Leonardo dan Raphael, A Season of Giants yang diadaptasi ke serial Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT).Proyek terakhir Labella yaitu serial dokumenter berjudul The Wonders of the Vatican Library (2004).Vincenzo Labella lahir di Vatican City. Ayahnya adalah seorang pemimpin di Pontificial Halls. Masa kecilnya dihabiskan dalam Apostolic Library di Vatikan. Rekam jejaknya mencatat dia pernah mencicipi pekerjaan sebagai sejarawan, jurnalis dan dokumentarian.Vincenzo Labella meninggal dunia di usia 93 tahun. Kepergiannya meninggalkan seorang istri, tiga putri dan sembilan cucu.(ELG)