Gal Gadot Dikecam Lagi, Kali Ini Akibat Gelar Nobar Film Dokumenter Propaganda Israel di AS

Baca juga: Kanye West Ungkap Alasan Kenapa Artis Hollywood Dukung Israel



Advertisement

(SUR)

Jakarta: Aktris asal Israel, Gal Gadot kembali mendapat kecaman keras publik dunia. Kali ini, ia dikecam karena dilaporkan membantu mengatur rencana kegiatan nonton bareng (nobar) pemutaran film dokumenter di AS tentang penyerangan yang dilakukan Hamas di Israel Dilansir dari The Jerusalem Post, Gal Gadot bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Israel atau Israel Defense Forces (IDF) untuk penayangan film dokumenter yang ditayangkan di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 8 November 2023 waktu setempat.“Film ini akan ditayangkan kepada beberapa eksekutif Hollywood pada Rabu dalam acara yang diinisiasi oleh beberapa Yahudi di Hollywood dan dipimpin oleh sutradara Israel-Amerika, Guy Nattiv. Aktris Gal Gadot dan suaminya, Yaron Versano, juga ikut membantu,” demikian bunyi laporan tersebut.Film dokumenter berdurasi 40 menit tersebut diketahui menampilkan visual yang eksplisit, sadis, dan "sulit dilihat", termasuk dokumentasi pembunuhan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.Laporan The Jerusalem Post juga mengklaim bahwa beberapa cuplikan yang ada dalam dokumenter tersebut direkam langsung oleh Hamas. Selain Los Angeles, film dokumenter propaganda oleh IDF ini juga ditayangkan secara bersamaan di New York, AS. Para penonton pun diminta untuk tidak membawa ponsel dan merekam selama menonton film.