Marshanda: Vicky Prasetyo Bisa Bikin Aku Happy

Kabar kedekatan artis Marshanda dengan Vicky Prasetyo sedang menjadi buah bibir bagi warganet. Lantas, bagaimana hubungan mereka yang sebenarnya?Ketika menjadi bintang tamu dalam salah satu program televisi, Selasa, 19 Desember 2023, Marshanda dan Vicky Prasetyo menjawab dugaan yang diberikan warganet mengenai mereka berdua. Pemain serial Bidadari itu mengungkapkan kesan dirasakannya saat bersama Vicky Prasetyo.Menurutnya, Vicky Prasetyo adalah sosok yang humoris hingga membuatnya bisa tertawa lepas. Dengan menghabiskan waktua bersama pria tersebut, Marshanda merasa senang."Kalau menurut aku dari semua pria yang makan malam malam dan nongkrong sama aku, kuantitas ketawa aku makin banyak ya sama Vicky. Dia bisa bikin aku happy gitu," ucap Marshanda.Untuk hubungan ke depannya, Marshanda memilih untuk mengikuti takdir yang telah ditetapkan. Apa pun hasil akhir hubungannya dengan Vicky Prasetyo akan diterima olrh Marshanda."Jadi kita jalanin saja dulu kedepannya gimana itu terserah sama Tuhan," tutur Marshanda.Selama berbincang dengan Vicky Prasetyo, Marshanda merasa bahwa ada yang berbeda dari lawan bicaranya. Ia mengaku banyak belajar dari pria tersebut."Aku pas ngobrol sama dia (merasa) beda. Aku belajar banyak dari dia," ungkap Marshanda, dikutip dari saluran YouTube NGOBROL ASIX, Rabu, 20 Desember 2023.Kedekatan Marshanda dan Vicky Prasetyo bermula diduga oleh warganet setelah sebuah postingan di Instagram. Kala itu, Marshanda mengunggah potretnya bersama Vicky Prasetyo melalui akun Instagram @marshanda99, 8 Desember 2023."Leatning so much today. Didn't expect to find more gem from you!!" tulis Marshanda dalam keterangan unggahannya.(Rafi Alvirtyantoro)