Sedih, Artis Cantik Korea Kim Bo Kyung Meninggal Dunia

Jakarta: Kabar duka dari dunia hiburan Korea Selatan kembali hadir. Kali ini, artis cantik Kim Bo Kyung dikabarkan meninggal dunia, Selasa 2 Februari 2021.Kabar itu dirilis Soompi, Jumat 5 Februari 2021 kemarin. Kim Bo Kyung meninggal di usia 44 tahun.Dia menghembuskan napas terakhir akibat penyakit kanker yang dideritanya. Kim Bo Kyung diketahui telah 11 tahun melawan penyakit tersebut.Kabar duka ini pun memukul industri hiburan Korea yang kembali kehilangan artis terbaiknya. Apalagi Kim Bo Kyung merupakan artis kawakan di industri hiburan Korea.Kim Bo Kyung memulai terjun ke dunia film sejak 1995 silam. Sederet proyek serial drama Korea dan film layar lebar telah dibintangi artis cantik tersebut.Sejumlah film yang pernah dibintanginya yakni Sword in the Moon, My Little Bride, Blue the Sky, Paju, The Day He Arrives dan banyak lagi. Sementara serial drama yang dia bintangi di antaranya School 4, Just Love, Maybe Love, dan Blood.(ACF)