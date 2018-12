Jennie Blakcpink Ungkap 5 Syarat untuk Membuatnya Jatuh Hati

Jennie, personel Blacpink yang belum lama ini memulai debutnya dalam singel Solo mengungkapkan lima syarat khusus untuk bisa menarik perhatiannya. Hal ini diungkapkan saat Jennie tampil dalam acara Village Surviva, the Eight di SBS pada 21 Desember 2018.Syarat pertama, pria tersebut harus bisa mengingat apa yang dikatakan Jennie di masa lalu. "Ketika pria itu mengingat sesuatu yang saya sebutkan di masa lalu dan melakukannya untuk saya," kata Jennie, dikutip dari Soompi.Kedua, pria tersebut menjadi pendengar yang baik ketika berbicang dengan Jennie. Syarat ketiga lebih spesifik, yakni pria yang merelakan mantelnya untuk Jennie saat musim dingin. Keempat, pria yang melindungi Jennie dengan tangannya di bawah terik sinar matahari.Syarat kelima ini mungkin cukup sulit. Jennie menginginkan sosok pria yang bisa mengikuti langkah kakinya ketika berjalan. "Pria yang berjalan perlahan agar sesuai dengan langkah saya karena saya mengenakan sepatu hak tinggi," ungkap Jennie.Blackpink terbilang cukup progresif menelurkan Jennie dalam proyek solo. Sebab, usia grup asuhan YG Entertainment itu sendiri masih berusia dua tahun. Setelah Jennie, rencananya Rose yang akan menyusul.Blackpink akan menggelar konser di Indonesia dalam tajuk 2019 World Tour Blackpink in Your Area di ICE BSD Tangerang selama dua hari yakni 19-20 Januari 2019.(ELG)