Sensasi Selebritas Sepanjang 2018

Banyak cerita menghebohkan publik sepanjang 2018 dan sebagian datang dari sejumlah pesohor. Ada pula sosok yang lantas menjadi populer akibat peristiwa sensasional yang dibuat.Sejumlah sensasi dari kalangan selebritas ini beragam bentuknya, mulai dari yang murahan hingga menyangkut isu serius. Medcom.id merangkum delapan kejadian yang menyangkut tokoh populer dan turut menghebohkan khalayak media, termasuk media sosial, selama 2018.Dalam daftar nama ini, ada sosok Lucinta Luna, Syahrini, Young Lex, Ratna Sarumpaet, Awkarin, Tretan Muslim dan Coki Pardede, Jerinx SID dan Via Vallen, serta Vicky Prasetyo dan Angel Lelga.Berikut rangkumannya.Namanya berada di deretan teratas selebritas yang paling dicari warganet Indonesia di Google Search tahun ini setelah penyanyi Nissa Sabyan dan Marion Jola. Dia nyaris tak dikenal khalayak media sebelumnya. Namun pada awal Januari 2018, Ayluna Putri alias Lucinta Luna mendadak populer karena fotonya bersama aktor dan model Mike Lewis disebar di internet.Foto "mesra" itu diunggah Lucinta lewat Instagram Stories dan disebarkan ulang oleh akun gosip medsos populer. Bola salju bergulir. Banyak orang penasaran soal hubungannya dengan Mike, identitas seksualnya, hingga riwayat masa lalu. Ada yang menyebut sosok aslinya adalah pria bernama Muhammad Fatah, tetapi Lucinta sempat mengaku dirinya hamil.Hingga akhir 2018, Lucinta terhitung sebagai pesohor di Instagram dengan jumlah pengikut lebih dari 1,3 juta pengguna. Selama setahun terakhir, dia juga lebih sering muncul di televisi swasta.Kala masih menjadi saksi kasus hukum First Travel, enam bulan sebelum konser "Rp25 juta" yang kena cibiran, penyanyi dan pengusaha Syahrini membuat satu kontroversi lain di media sosial terkait Holocaust Memorial di Berlin, Jerman.Pada 22 Maret, Syahrini membagikan foto dan videonya ke Instagram ketika berpose di Holocaust Memorial. Ini adalah instalasi seluas 1,9 hektare yang dibangun untuk menghormati dan mengenang jutaan orang Yahudi korban tragedi genosida Holokaus. Hal yang membuat internet gempar, pernyataan Syahrini dalam video dinilai tidak sensitif. Syahrini juga sempat berpose di atas instalasi balok.Lima bulan lalu, rapper Samuel Alexander Pieter alias Young Lex membagi video ulasan rilisan fisik album terbaru Blackpink, Square Up. Tayangan YouTube ini seperti ulasan "unboxing" umumnya saja, tetapi kontroversial karena ungkapan Young Lex dalam video tentang foto Lisa Blackpink.Saat sedang membuka buklet foto para personel Blackpink, Young Lex girang dan mencari foto Lisa. Kata-kata Young Lex disensor, tetapi merujuk ke maksud foto sebagai bahan masturbasi. Sebagian orang, terutama para penggemar Blackpink, marah dan menilai komentar Young Lex sebagai bentuk pelecehan seksual.Basis penggemar Blackpink di Indonesia membuat petisi untuk menolak rencana pertemuan Young Lex dan Lisa dalam acara Meet Lisa Blackpink yang digelar Shopee pada 9 Agustus. Pihak Shopee menanggapi petisi dan membatalkan undangan untuk Young Lex, kendati tidak dinyatakan secara eksplisit.Sehari setelah acara, Young Lex memicu kontroversi lain. Dia mengunggah foto wajahnya yang tampak seperti lebam dan mengaku dipukuli penggemar K-Pop garis keras. Selang beberapa hari, dia mengaku itu bohong, sekadar bercanda, dan menantang warganet berdandan "lebam".Kalau untuk kasus ini, sensasinya melebar menjadi sangat serius hingga ke politik nasional dan bahkan kasus hukum terkait hoaks. Ratna Sarumpaet, aktris yang belakangan lebih aktif sebagai aktivis gerakan politik, mengaku kepada sejumlah politisi pendukung BPN Prabowo-Sandi bahwa wajahnya lebam karena dipukuli.Setelah kabar muka lebam beredar luas, BPN Prabowo-Sandi menggelar konferensi pers tentang "penganiayaan Ratna". Selang beberapa hari, di tengah perdebatan khalayak, polisi menyatakan informasi tersebut keliru. Lantas Ratna mengaku dia telah berbohong.Saat isunya masih panas, media sosial juga diramaikan dengan postingan bertagar #SaveRioDewanto. Rio, aktor kelahiran 1987, adalah suami Atiqah Hasiholan dan menantu Ratna.Dua pekan tak unjuk diri di media sosial, penyanyi, vlogger, dan selebritas Instagram Awkarin membagikan video 44 menit yang memuat refleksinya dan cerita tentang perjuangan menghadapi depresi.Hal yang membuat heboh adalah pengakuan Karin bahwa dia keluar dari Instagram dan telah menjual akun pribadinya seharga Rp50 juta. Siapa pembelinya? "Kepada diriku yang baru," kata Karin. Tentu saja ini metafora untuk menyatakan bahwa dirinya telah mengalami perubahan sikap dan cara pandang. Dia masih tetap aktif di media sosial.Ungkapan Awkarin soal jual akun berkembang menjadi humor dan meme di internet.Komedian Tretan Muslim dan Coki Pardede membuat video masak bertajuk Last Hope Kitchen di YouTube pada Oktober lalu. Uniknya, mereka masak "babi kurma", yaitu masakan daging babi dengan tambahan saus kurma dan madu. Bagi Tretan, daing babi itu haram, sedangkan kurma dan madu mewakili "unsur-unsur Arab" dan "barokah".Sebagian orang bereaksi keras di media sosial, bahkan sampai ada upaya persekusi pada Tretan dan Coki, serta anggota keluarga dan rekan kerja. Dukungan muncul dengan tagar #GolonganKami di media sosial, yang intinya menyesalkan repotnya melawak dengan topik agama dalam era seperti sekarang.Namun akhirnya Tretan dan Coki menyatakan mundur dari dunia stand-up comedy dan grup yang menaungi mereka, Majelis Lucu Indonesia. Mereka meminta maaf atas keributan yang terjadi.I Gede Ari Astina alias Jerinx, personel Superman Is Dead (SID), menegur Maulidia Octavia alias Via Vallen serta para pedangdut lain di media sosial terkait lagu Sunset di Tanah Anarki. Menurut Jerinx, Via merusak "roh" lagu tersebut karena kerap membawakan ulang lagunya di panggung dangdut koplo tanpa kesadaran untuk meneruskan maknanya.Via sempat angkat bicara kepada publik di media sosial. Dia meminta maaf telah membawakan lagu itu secara dangdut dan menyatakan dirinya tidak pernah mengambil keuntungan komersial atas lagu tersebut lewat perilisan VCD/DVD atau monetisasi YouTube.Klarifikasi soal monetisasi muncul lantaran awalnya Jerinx juga menyebut Via sekadar memperkaya diri tanpa izin. Dalam pernyataan berikutnya, Jerinx menegaskan tidak menyoal hak cipta atau menuntut ganti rugi komersial, melainkan pemahaman penyanyi yang membawakan ulang lagu orang lain.Mereka berdua belum dan sama-sama enggan bertemu tatap muka. Jerinx aktif membahas masalah ini dan melayani keributan di media sosial hingga beberapa hari.Pada awal Februari 2018, pasangan kontroversial ini melakukan akad nikah dan mengadakan resepsi mewah di Jakarta dengan sokongan sejumlah sponsor. Bahkan pesta pernikahan mereka punya porsi tayang khusus di televisi. Sebagian orang berpendapat pernikahan mereka hanya rekayasa.Tujuh bulan berselang, drama keretakan rumah tangga mereka mulai berlangsung. Vicky mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dan blak-blakan soal masalah pernikahan, baik di media sosial maupun kepada sejumlah media infotainment.Pada Senin dini hari, 19 November, kegemparan lain terjadi. Bersama awak media program Insert Trans TV, Vicky "menggerebek" Angel di rumahnya. Dalam tayangan yang disiarkan, Vicky menyebut Angel telah berselingkuh. Dia berteriak dan marah-marah pada Angel. Bahkan dia sempat mengambil ponsel dan seolah merekam momen itu untuk media sosial.Belakangan, Angel menyebut Vicky telah merusak karakternya dengan segala tindakan yang melibatkan media. Namun lagi-lagi, sebagian orang berpendapat drama ini rekayasa.(ELG)