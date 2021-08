Kim Woo-bin Kirim Truk Kopi ke Lokasi Syuting Film D.O. EXO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Aktor Kim Woo-bin memberikan hadiah kepada sahabatnya, Do Kyung-soo alias D.O. EXO, berupa kopi satu truk. Truk kopi itu dikirimkan ke lokasi syuting film terbaru D.O. yang berjudul The Moon.Kim Woo-bin menyatakan ucapan semangat kepada seluruh pemain dan kru film tersebut. Ia juga meminta agar seluruh tim menjaga sahabatnya selama proses syuting."Saya mendukung para pemain dan kru The Moon. Tolong jaga Kyung Soo-ku dengan baik," tulis Kim Woo-bin di spanduk truk kopi, dilansir dari Soompi.Tak hanya itu, Woo-bin juga menuliskan kalimat lucu di banner yang berdiri di sisi truk kopi itu, sembari menyertakan foto D.O. Ia menyemangati D.O. agar tetap sehat dan bahagia."Jangan terluka, Do Kyung Soo. Jangan sakit, Do Kyung Soo. Makanlah dengan baik, Do Kyung Soo. Tidur nyenyak, Do Kyung Soo. Berteriaklah, Do Kyung Soo!" tulisnya.Sementara itu, film The Moon menceritakan tentang seorang pria (diperankan D.O. EXO) yang ditinggalkan sendirian di luar angkasa. Ia terkurung usai mengalami kecelakaan tak terduga.Ada juga pria lain (diperankan Sol Kyung Gu) di bumi yang tiba-tiba terhubung dengan pria di luar angkasa itu. Ia pun berusaha mati-matian untuk menyelamatkan pria itu.Film ini juga diperankan oleh aktris senior Kim Hee Ae, yang telah sukses main dalam drama The World of the Married. Pada film ini, ia akan memerankan karakter direktur umum stasiun luar angkasa.(PEN)