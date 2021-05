Bukti Lee Seung Gi dan Lee Da In Berpacaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Lee Seung Gi dan Lee Da In dikabarkan berkencan. Kabar ini dibeberkan dengan sejumlah bukti berupa foto kebersamaan mereka yang didapatkan oleh Dispatch.Dilansir dari Soompi, Dispatch telah merilis foto Lee Seung Gi dan Lee Da In yang terlihat jalan-jalan bersama. Dispatch mengungkapkan laporan dengan foto pasangan itu di Provinsi Gangwon pada akhir musim gugur 2020.Menurut Dispatch, Lee Seung Gi dan Lee Da In berhenti di salah satu bank. Kemudian, mereka masuk dan keluar pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, mereka terlihat mengunjungi nenek Lee Seung Gi di Sokcho.Di sisi lain, Sports Kyunghyang mengabarkan bahwa Lee Seung Gi dan Lee Da In telah berpacaran sejak akhir tahun lalu. Pasangan selebritas ini memiliki minat yang sama untuk berakting.Hobi mereka pun sama, yakni bermain golf. Mereka pun semakin dekat. Sports Kyunghyang juga menyatakan bahwa banyak orang dalam industri telah mengetahui hubungan Lee Seung Gi dan Lee Da In.Selain itu, Lee Seung Gi dikabarkan selalu menghabiskan waktu dengan Lee Da In pada hari-hari libur syuting untuk drama yang baru saja berakhir, Mouse. Dia juga telah memberi tahu kenalan dekatnya tentang hubungan cintanya."Kami telah memeriksa dengan aktris Lee Da In sendiri, dan dia menyatakan bahwa mereka bertemu sebagai senior dan junior (dari industri yang sama) dan telah dengan hati-hati mengenal satu sama lain sejak lima atau enam bulan yang lalu," tutur agensi Lee Da In, 9Ato Entertainment."Tolong tunjukkan perhatian dan dukungan hangat terhadap mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan hubungan dengan baik," tambah mereka.Sementara itu, Lee Seung Gi lahir pada tahun 1987 dan memulai debutnya pada tahun 2004 sebagai penyanyi dan menjajaki karier di bidang akting. Dia muncul di variety show Master in The House dan baru-baru ini menyelesaikan drama Korea berjudul Mouse.Sedangkan Lee Da In, lahir pada tahun 1992. Dia dikenal sebagai putri dari aktris veteran Kyun Mi Ri dan adik perempuan dari Lee Yu Bi. Dia melakukan debut aktingnya pada tahun 2014 dan baru-baru ini muncul di drama Alice.(ELG)