Keren! 5 Artis Indonesia Ini Dapat Predikat Cum Laude

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Mikha Tambayong

2. Jerome Polin

3. Cinta Laura

4. Vidi Aldiano

5. Prilly Latuconsina

(ELG)

Merintis karier di dunia hiburan bukan menjadi penghalang untuk menempuh pendidikan ke perguruan tinggi. Bahkan ada yang mendapatkan predikat cum laude hingga IP sempurna.Tidak sedikit artis di tanah air yang lebih memilih karier dibandingkan pendidikannya. Namun ada juga beberapa artis yang bisa membagi waktunya antara karier dan pendidikannya.Salah satu artis yang terkenal karena pendidikannya yang cemerlang adalah Maudy Ayunda. Banyak generasi muda yang menjadikannya panutan karena ia berhasil menempuh pendidikan di kampus ternama di dunia.Selain Maudy Ayunda, ada beberapa artis yang juga bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga lulus dengan predikat cum laude. Berikut adalah daftarnya.Mikha berhasil meraih gelar sebagai sarjana hukum dengan predikat cum laude dari Universitas Pelita Harapan (UPH) pada 2017 silam. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan mendapatkan gelar Magister Manajemen (MM).Istri dari Deva Mahenra itu mengikuti program International Executive Master of Management (IEMM) UPH untuk mendapatkan gelar itu. Melalui program tersebut, Mikha berkesempatan untuk mendapatkan short course di Harvard University pada 2020 lalu.YouTuber yang satu ini memang terkenal dengan keahliannya dalam bidang matematika dan jurusan yang diambilnya pun sama. Jerome mengambil jurusan Matematika Terapan di Waseda University yang berada di Jepang.Jerome lulus dengan gelar Bachelor od Engineering pada 2022 lalu. Pada semester akhir masa kuliahnya, Jerome mendapatkan IP 4 yang merupakan nilai sempurna.Sosok perempuan yang satu ini juga sudah dikenal dengan pendidikannya di Columbia University. Cinta Laura tidak hanya lulus dengan predikt cum laude, tetapi juga lulus dengan dua jurusan, yaitu Psikologi dan Sastra Jerman.IP yang didapat Cinta Laura saat kelulusannya hampir sempurna, yakni 3,9. Ia juga berhasil menyelesaikan kuliahnya hanya dengan 3,5 tahun saja,Artis yang dijuluki duta persahabatan ini ternyata telah lulus dengan gelar sarjana dari jurusan Manajemen di Universitas Pelita Harapan (UPH) pada 2012 silam. Kemudian Vidi melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dengan jurusan Innovation Management and Entrepreneurship dan lulus dengan gelar Msc serta mendapatkan predikat cum laude dari University of Manchester di Inggris.Vidi juga pernah mengambil kelas musim panas selama dua bulan di Berklee School of Music Boston.Aktris yang masih aktif dalam serial drama atau film layar lebar ini mendapatkan predikat cum laude saat lulus untuk mendapatkan gelar sarjananya. Prilly hanya membutuhkan waktu 3,5 tahun untuk lulus dari London School of Public Relation (LSPR) dan dinobatkan menjadi Best of The Best of The Best Graduate.