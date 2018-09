Rapper Mac Miller meninggal dunia akibat overdosis obat-obatan. Dia ditemukan tidak sadarkan diri di kediamannya di Studio City, California, Jumat, 7 September waktu setempat."Malcolm McCormick, dikenal dan dicintai oleh penggemar sebagai Mac Miller meninggal dunia secara tragis pada usia 26 tahun. Dia adalah terang cahaya dunia untuk keluarga, teman dan penggemar," bunyi pernyataan resmi yang dirilis pihak keluarga, dikutip Variety.Mac Miller memang sempat mengaku sebagai pecandu obat-obatan. Hal itu dituangkan dalam karya mixtape Faces (2014). "Aku bernyanyi rap untuk mengungkap sisi gelapku. Itu yang aku alami saat itu. Tidak masalah, itu baik, inilah hidup. Semua emosi harus ada," papar Miller kepada Variety.Bulan lalu, Miller ditahan soal kasus kecelakaan mobil yang terjadi pada Mei 2018 di kawasan San Fernando. Dia dinyatakan mengemudi dalam keadaan mabuk dan hilang kendali.Pada bulan yang sama, sesaat setelah kecelakaan terjadi, Mac Miller putus dengan Ariana Grande setelah menjalani masa pacaran selama dua tahun. Ariana mengeluarkan cuitan di Twitter. "Please take care of yourself," tulis Ariana.Ariana lalu berpacaran dengan Pete Davidson, lalu beberapa minggu kemudian dilamar oleh presenter Saturday Night Live itu.Mac Miller berencana mengadakan rangka tur promo album Swimming yang baru dirilis 3 Agustus 2018. Rencananya tur akan dimulai di San Fransisco, 27 Oktober 2018.Mac Miller meninggal dunia pada usia 26 tahun.(ELG)