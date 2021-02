Kim Soo Hyun Bahagia Dapat Hadiah Ultah dari Penggemar Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Meski hari ulang tahunnya sudah sepekan berlalu, Kim Soo Hyun masih kebanjiran hadiah dari penggemarnya di penjuru dunia. Penggemar Kim Soo Hyun dari Indonesia tak luput memberikan hadiah kepada aktor 33 tahun itu.Kim Soo Hyun pun tak henti-hentinya memamerkan hadiah-hadiah yang dia dapat dari penggemarnya. Ada banyak suvenir-suvenir bergambarkan wajah Kim Soo Hyun, bunga dan sejumlah makanan."Terima kasih," tulis Kim Soo Hyun di Instagram miliknya @soohyun_k216.Yang menarik, di antara tumpukan hadiah itu tampak sejumlah makanan asal Indonesia. Ada produk mi instan, hingga camilan seperti biskuit roma kelapa yang memang berasal dari Indonesia. Hadiah-hadiah yang diterima bintang serial It's Okay to Not Be Okay itu bahkan sempat trending di Twitter."Bangga makanan Indonesia go internasional," kata salah satu netizen.Kim Soo Hyun berulang tahun pada 16 Februari 2021. Para penggemar berlomba-lomba menunjukkan kecintaan mereka terhadap sang idola. Mulai dari mengucapkan selamat hingga memberikan hadiah.Saat ini Kim Soo Hyun merupakan salah satu aktor Korea paling terkenal di Indonesia. Di Korea, dia bahkan disebut aktor dengan bayaran termahal.(ELG)