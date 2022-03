Ernest Prakasa Sebut Tindakan Will Smith Tampar Chris Rock Kelewatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harus diakui, joke Chris Rock jahat & gak lucu-lucu amat. Tapi Will Smith sampe naik panggung & nampar orang lagi perform itu lebih kelewatan. Menurut gw sih gitu, tapi yaudahlah ya. ???? — #FilmGaraGaraWarisan - Di Bioskop 30 April! (@ernestprakasa) March 28, 2022

Kronologi Will Smith tampar Chris Rock

Jakarta: Komedian Ernest Prakasa turut mengomentari insiden Will Smith yang menampar Chris Rock di panggung Academy Award.Melalui akun Twitter pribadinya, Ernest tidak membenarkan lelucon yang dibawakan Chris Rock. Namun menurutnya, aksi Will Smith yang menampar seseorang di atas panggung lebih kelewatan."Harus diakui, joke Chris Rock jahat & nggak lucu-lucu amat. Tapi Will Smith sampai naik panggung & nampar orang lagi perform itu lebih kelewatan. Menurut gw sih gitu, tapi yaudahlah ya," tulis Ernest dikutip dari akun Twitter @ernestprakasa, Senin, 28 Maret 2022.Cuitan Ernest mengundang beragam komentar netizen. Ada yang setuju dengan Ernest, namun tidak sedikit pula netizen yang mendukung tindakan Will Smith."Salah panggung aja sih Chris rock menurut gue. Itu acara penghargaan bukan acara komedi jadi wajar kalau ada orang tersinggung apalagi dark joke-nya penyakit bininya lagi. tapi pemukulan nggak dibenarkan juga," timpal @tbggo***."Sesama komedi mah saling membela ya. Ga peduli sebrengsek apa jokesnya walau itu ngungkit penyakit orang lain," tulis @lilacou***."Lu tahu nggak ko ernest, klo kekerasan verbal itu kadang lebih nyakitin dari pada kekerasan fisik, yang pernah di-bully pasti tau rasanya. Beneran nanya tau apa nggak," cuit @liebra***."Penyakit orang buat becandaan itu nggak lucu. Dibiarkan malah nambah nggak jelas," komentar @rakyaemi***.Seperti yang ramai diberitakan, Will Smith menampar komedian dan aktor Chris Rock karena tidak tak terima istrinya Jada Pinkett dijadikan bahan lelucon."Jada, aku mencintaimu. G.I Jane 2, tidak sabar untuk melihatnya!" seloroh Chris.Chris seperti meledek Jada Pinkett Smith yang dianggap cocok membintangi film sekuel G.I Jane karena kepalanya yang botak. Jada sendiri diketahui telah berjuang melawan penyakit alopecia tahun lalu, hingga harus mencukur habis rambutnya.Ucapan Chris memicu emosi Will Smith. Ia naik ke panggung dan langsung menampar Chris Rock.