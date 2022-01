Boy William Malah Senang Dua Kali Batal Menikahi Karen Vandela

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boy William terpaksa membatalkan rencana pernikahannya dengan sang kekasih, Karen Vandela. Boy dan Karen tercatat dua kali harus membatalkan pernikahan.Boy dan Karen tadinya berencana menikah pada 2020, tapi rencana itu harus digeser ke tahun 2021. Mereka lalu sudah bersiap menggelar pernikahan pada Juli 2021.Namun, lagi-lagi niat itu terkendala aturan pemerintah yang memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Keduanya kemudian menggeser waktu pernikahan setahun lagi.Meski dua kali batal menikah, Boy William justru senang. Setelah dipikir, Boy dan Karen merasa masih ingin punya waktu lebih bebas."Kami undurin deh setahun lagi. Sebenarnya kami masih pengen be free, belum mau nikah. Jadi dengan adanya PPKM kami kayak yeay," kata Boy William di YouTube Titi dan Tian.Boy yakin, keputusan menunda pernikahan adalah keputusan terbaik untuk dirinya dan Karen. Apalagi setelah ditimbang masak-masak, Boy dan Karen tak mau memaksakan harus segera menikah."Yang namanya relationship ada up and down-nya dan sekarang kami lagi figuring out apa yang terbaik buat kami berdua apa kami mau paksain pernikahannya, apa kami mau tunggu-tunggu dulu," jelasnya.Kegagalan pernikahan itu sempat membuat hubungan Boy dan Karen diisukan bermasalah. Namun, Boy menegaskan hubungannya dengan Karen baik-baik saja."When the time comes, let it happen. Kita manusia kita ada masalah juga di dalam hubungannya, jadi daripada kita kasih tanggal sekarang mendingan wait and see," ucapnya.