Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Indonesia's Got Talent kembali digelar tahun ini. Ajang pencarian bakat yang pernah melahirkan talenta seperti Putri Ariani ini coba menemukan bintang baru di Indonesia."Indonesia's Got Talent 2023 akan semakin meriah karena peserta yang tampil tidak hanya dalam negeri saja, tetapi ada dari luar negeri," kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI.Indonesia's Got Talent 2023 sudah memulai proses audisi sejak Februari hingga Mei 2023. Ada ribuan peserta yang ikut dalam audisi Indonesia's Got Talent 2023 yang digelar secara online maupun offline.Audisi offline dilakukan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bali, Manado, Balikpapan dan Kupang. Talenta yang hadir tahun ini pun semakin beragam. Tidak hanya dalam bernyanyi saja, ada juga bakat lain seperti menari, memainkan alat musik, dance, magician dan lainnya.Tahun ini, Indonesia’s Got Talent 2023 menghadirkan deretan juri ternama dalam dunia hiburan yakni, Rossa, Denny Sumargo, Reza Arap dan Ivan Gunawan. Keempat juri ini pastinya akan memberikan pandangan beragam terkait bakat yang dipertunjukkan oleh para peserta nanti."Di sini kita justru menantikan apa sih bakat peserta. Season ini juga ada talenta-talenta dari luar Indonesia. Mudah-mudahan season ini kita bisa mendapatkan talenta-talenta yang lebih," kata Rossa.Dalam jumpa pers, Putri Ariani yang kemarin bikin heboh berkat penampilannya di America's Got Talent ikut hadir. Putri yang pernah menjadi juara Indonesia's Got Talent pada tahun 2014 memperlihatkan kemampuan bernyanyinya. Dia juga sempat berduet dengan Rossa."Jangan pernah takut bermimpi dan meraihnyaa. We're capable and we're equal," kata Putri.Indonesia's Got Talent 2023 bakal tayang perdana di pada 11 Juni 2023, setiap hari Minggu dan Senin pukul 18.00 WIB. Fremantle selaku pemegang lisensi hak siar dan komersil ingin menjadikan ajang ini kesempatan untuk menunjukkan dan mengembangkan bakat serta talenta yang dimiliki"Got Talent merupakan ajang pencarian bakat tanpa batasan usia, tanpa batasan talenta, tanpa batasan budaya, ras, dan juga bahkan melintasi batas negara. Sebuah kebhinekaan talenta dalam satu panggung inspirasi," kata Victor Ariesza selaku Director Fremantle Indonesia.