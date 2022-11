Selamat! Anak Pertama Hyun Bin dan Son Ye Jin Telah Lahir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hyun Bin dan Son Ye Jin menikah pada 31 Maret 2022. Foto: Soompi

Kisah cinta Hyun Bin dan Son Ye Jin

(SYN)

Jakarta: Kabar bahagia datang dari pasangan artis Korea , Hyun Bin dan Son Ye Jin. Keduanya telah dikaruniai anak pertama Agensi Son Ye Jin, Msteem Entertainment, secara resmi mengumumkan bahwa pasangan tersebut telah menyambut seorang bayi laki-laki pada Minggu, 27 November 2022."Son Ye Jin melahirkan seorang putra hari ini," kata Msteem Entertainment, dilansir dari Soompi, Senin, 28 November 2022."Baik ibu dan anak dalam keadaan sehat," lanjut agensi tersebut.Hyun Bin dan Son Ye Jin beradu peran dalam film The Negotiaton (2018) dan serial drama Crash Landing on You (2019). Keduanya mengkonfirmasi hubungan mereka pada Januari 2021 dan mengumumkan pernikahan pada Februari 2022.Hyun Bin dan Son Ye Jin resmi menikah pada hari Kamis, 31 Maret 2022. Pernikahan keduanya berlangsung secara privat hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dan sahabat.Diketahui Hyun Bin dan Son Ye Jin menggelar pesta pernikahan secara tertutup di Walker Hill Hotel, Seoul, Korea Selatan. Gummy dan Kim Bum Soo diketahui akan menyumbang suara di pernikahan mereka dan menyanyikan lagu Give You My Heart yang merupakan soundtrack drama Korea Crash Landing on You.