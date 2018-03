Soundfest 2018 Dukung Industri Kreatif

Soundsfest, salah satu ajang festival musik terbesar di Bekasi, kembali hadir di Parking Ground Summarecon Mal Bekasi, 31 Maret 2018. Acara ini akan dimeriahkan beberapa artis ternama Tanah Air.Kali ini, Soundsfest kembali hadir dengan konsep dengan rangkaian acara yang lebih meriah dari tahun sebelumnya. Soundsfest tahun ini hadir dengan konsep festival music karnaval dan mengundang musisi ternama Indonesia seperti Naif, Sheila on 7, Fourtwnty, Sisitipsi, Kahitna, Maliq D’essential, Tulus dan masih banyak lagi.Soundsfest tahun ini juga memiliki campaign yaitu #DukungIndustriKreatifIndonesia. Kampanye ini ditujukan bukan hanya di bidang musik saja, namun juga mendukung industri kreatif Indonesia dalam bidang kerajinan, food & fashion, dan teknologi.Selain memberikan hiburan, Soundsfest juga memberikan peluang bagi para pelaku industri kreatif di Indonesia dengan memberikan wadah untuk pelaku industri kreatif berkarya dan mengapresiasi karyanya.Soundfest juga mengajak beberapa komunitas dalam bidang industri kreatif untuk ikut serta ke dalam beberapa rangkaian acara Soundsfest, seperti komunitas Omah_belajar, Snap Photography, Mural, Art movement Theraphy, The Village Dolanan, Spring Legacy, Vespa Rangers, Indonesia Pong, Redline dan masih banyak lagi komunitas menarik yang akan hadir di Soundsfest.Festival musik ini juga akan diramaikan dengan keseruan dari beberapa games corner seperti Street King Cobra, Mechanical Bull Riding, Virtual Race, Frisbee Toss, Bicycle Race, dan masih banyak lagi yang lainnya.Sebagai informasi, soundsfest diselenggarakan oleh komunitas Mapspro yang anggotanya adalah mahasiswa. Tidak hanya mampu dalam membuat sebuah event musik saja, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Mapspro ini pun mampu mengembangkan potensi pada diri masing-masing seperti meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan memperluas relasi.Pengalaman-pengalaman baru dan tak terduga dirasakan oleh setiap anggotanya. Mapspro merupakan wadah untuk menyalurakan ide dan kreatifitas yang tak terbatas. Untuk bisa mendapat pengalaman dalam setiap prosesnya.Setelah berhasil menyelenggarakan beberapa event seperti Soundsfest 2016, Music Blast, Band Competition, Maps Music dan Margo City Mini Concert dengan beberapa artis yang ikut meramaikan serangkaian event tersebut seperti Raisa, Sheila on 7, Abdul & the Coffee Theory, The Trees and The Wild, Midnight Quickie, Princess Joana dan masih banyak lagi.Untuk Anda yang ingin mencari informasi lebih banyak tentang Soundsfest bisa cek media sosial @soundsfest @mapspro dan website di www.soundsfest.com.(ROS)