BTS Konser Siaran Langsung di Bioskop pada 12 Maret

Konser siaran langsung BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing akan dilaksanakan di bioskop seluruh dunia pada 12 Maret 2022.Dilansir Variety pada Kamis, acara ini akan menjadi konser siaran langsung di bioskop pertama yang diputar serempak di seluruh dunia dari Korea Selatan. Dengan durasi tiga jam, Permission to Dance on Stage menampilkan lagu-lagu hit terbesar BTS dari seluruh katalog mereka.Tiket untuk acara konser tersebut dijual di Amerika Utara dan Selatan, Eropa dan Oseania pada 22 Februari, dan di Asia pada 24 Februari.Acara ini menampilkan anggota band RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V dan Jung Kook menyanyikan lagu-lagu hits BTS seperti "Butter", "Dynamite", hingga "Permission to Dance".Siaran disajikan oleh Trafalgar Releasing dan diproduksi serta disutradarai oleh HYBE dan Big Hit Music."Kami berharap dapat melanjutkan hubungan lama kami dengan HYBE dan BTS lewat sebuah siaran langsung bioskop pertama di dunia dari konser "BTS Permission to Dance on Stage", yang datang langsung dari Seoul ke bioskop di seluruh dunia pada 12 Maret," kata Marc Allenby, CEO Trafalgar Releasing."BTS selalu berbagi hubungan khusus dengan Army, dan kami bangga membawa mereka lebih dekat dari sebelumnya melalui pertunjukan panggung menakjubkan grup secara langsung di layar lebar," lanjutnya.BTS Permission to Dance on Stage merupakan bagian dari rangkaian tur dunia terbaru dari grup idola K-pop tersebut, yang mencakup empat pertunjukan yang terjual habis di SoFi Stadium, Los Angeles yang baru dibangun.Konser tersebut menarik sekitar 813.000 penggemar, baik secara langsung maupun melalui streaming langsung.