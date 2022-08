Go Woori Mantan Member Rainbow akan Menikah Oktober Tahun Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar bahagia datang dari salah satu mantan anggota girl group Rainbow, Go Woori. Pasalnya, pihak agensi mengumumkan bahwa Go Woori akan segera menikah.Sebelumnya pada bulan Juni tahun ini, beredar kabar bahwa Go Woori menjalin hubungan dengan seorang pengusaha yang lima tahun lebih tua darinya. Kemudian agensi yang menaungi Go Woori yakni Image 9 Comms mengumumkan bahwa artisnya itu akan menikah dengan pacarnya yang bukan kalangan selebritas pada bulan Oktober tahun ini.“Go Woori akan menikah dengan pacarnya ‘A’ pada 3 Oktober. Seperti yang telah kami ungkapkan sebelumnya, calon pengantin pria berusia lima tahun lebih tua darinya dan saat ini menjalankan bisnis pribadi,” tulis Image 9 Comms, dikutip dari Soompi, Kamis 4, Agustus 2022.Pasangan tersebut baru-baru ini bertemu dengan orang tuanya masing-masing untuk membicarakan secara detail rencana pernikahannya dengan restu dan dukungan mereka. Diketahui pernikahan mereka akan diadakan di suatu tempat di Distrik Seocho, dan akan menjadi upacara kecil yang diadakan secara pribadi dengan hanya sekitar 50 keluarga dan teman.Setelah pernikahannya pada 3 Oktober itu, agensi menyampaikan bahwa Go Woori akan terus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti drama dan film.“Image 9 Comms berencana untuk secara aktif mendukung kegiatan akting dan penyiaran Go Woori di masa depan dan memberikan ucapan selamat dan berkah yang besar kepada pasangan yang memulai babak baru dalam hidup. Terakhir, kami dengan tulus berterima kasih kepada semua orang atas minat dan dukungan mereka untuknya,” lanjut Image 9 Comms.Diketahui, Go Woori memulai debutnya sebagai anggota Rainbow pada tahun 2009, dan grup ini merilis banyak karya diantaranya "A," "Mach," dan "To Me." Go Woori juga membintangi banyak program variety show seperti Invincible Youth 2, Society Game 2, dan Follow Me 7. Baru-baru ini, ia pun telah melakukan promosi sebagai aktris, membintangi drama seperti Begin Again, Love in Sadness, dan True Beauty.(Eka Putri Wahyuni)