HONNE Puji Kualitas Musisi Indonesia

Indonesia memiliki arti tersendiri bagi Honne. Setelah duo musik elektronik yang beranggotakan Andy Clutterbuck dan James Hatcher itu menyatakan memiliki kedekatan spesial dengan penggemar Indonesia. Honne pun membagikan pengalamannya berkolaborasi dengan musisi tanah air.Honne sebelumnya telah banyak menjalin kolaborasi dengan musisi dunia. Salah satunya ialah penyanyi asal Tanah Air, NIKI yang telah memulai debutnya di Amerika. Di album terbaru Honne yang bertajuk LET’S JUST SAY THE WORLD ENDED A WEEK FROM NOW, WHAT WOULD YOU DO?, keduanya itu berkolaborasi dalam lagu “Coming Home”.Salah satu personel HONNE, Andy Clutterbuck mengatakan jika kemampuan NIKI sangat luar biasa.“Tentu saja di album terbaru kami, kami menampilkan NIKI di lagu berjudul Coming Home yang mana merupakan salah satu talenta Indonesia yang masif,” ungkapnya.Tak hanya NIKI, Andy Clutterbuck pun mengatakan jika Rich Brian yang merupakan salah satu rekan sejawat NIKKI di 88rising juga memiliki kemampuan luar biasa yang sama. “dan Rich Brian yang menurut kami sangat hebat,” lanjut Andy Clutterbuck.Tak hanya NIKI dan Rich Brian, Honne juga menilai musisi Tanah Air lainnya sama hebat. Seperti yang diketahui, HONNE sendiri telah beberapa kali menyambangi Indonesia. Dalam kedatangannya itu, tentu saja HONNE bertemu dengan musisi Tanah Air lainnya yang turut meramaikan acara festival musik tersebut.“Faktanya, salah satu kenangan terbaik pertama kami ialah kami bertemu dengan beberapa musisi lain yang bermain di panggung kami atau panggung lain, dan kami bisa mendengar penampilan mereka. Ya terdengar sangat bagus,” aku James Hatcher.Dengan talenta yang luar biasa itu, HONNE pun berharap akan lebih banyak lagi musisi Tanah Air yang lahir di masa depan.