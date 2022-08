Nyanyikan Ulang "Andaikan Kau Datang", Andmesh Teringat Mendiang Ayah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Andmesh Kamaleng dipercaya membawakan lagu soundtrack film Miracle In Cell No 7. Andmesh menyanyikan ulang lagu "Andaikan Kau Datang" karya band legendaris Indonesia, Koes Plus.Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu pun bangga karena dipercaya terlibat dalam film Miracle In Cell No 7 versi Indonesia. Andmesh mengaku sangat suka dengan Miracle In Cell No 7 yang awalnya film Korea."Andmesh langsung terima tawaran ini. Karena, Andmesh sudah menonton versi aslinya, dan filmnya bagus sekali. Saya merasa bangga bisa terlibat di film ini," kata Andmesh di Jakarta.Sebelum Andmesh, lagu "Andaikan Kau Datang" sudah banyak dinyanyikan ulang dengan versi berbeda oleh penyanyi lain seperti Ruth Sahanaya hingga Noah. Agar berbeda dan punya ciri tersendiri, Andmesh menaruh hatinya di lagu ini. Untuk meresapi lagu ini, Andmesh mengingat mendiang sang ayah ketika rekaman."Agar beda saya memasukkan nyawa di lagu ini. Saya sudah tidak punya papa, jadi saya membayangkan papa saya ketika rekaman. Hasilnya hanya butuh waktu sekali pengambilan suara. Sata benar-benar taruh perasaan, taruh hati di lagu ini," ucap Andmesh."Sebelum nyanyi saya sudah dikasih tahu scenenya bagaimana nanti nyanyi lagunya part apa dan disitu saya bayangin sambil nyanyiin pakai perasaan, dan benar-benar menyesuaikan scene yang sudah di brief sebelumnya," lanjutnya.Film Miracle In Cell No 7 dibintangi Vino G Bastian, Grace, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen, Denny Sumargo, Teuku Rifnu Wikana, dan Marsha Timothy. Film yang disutradarai Hanung Bramantyo ini bakal tayang pada 8 September 2022."Semoga lagu ini bisa dikenal dengan versi Andmesh juga, dan masyarakat bisa menerima dengan rasa baru lagu ini. Untuk yang nonton filmnya juga wajib ditonton karena pasti nangis melihatnya," tutupnya.