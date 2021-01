Misi Maruli Tampubolon Kenalkan Bhineka Tunggal Ika ke Warga Dunia lewat Lagu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lagu baru Maruli Tampubolon yang berjudul Never Stand Alone masih terpampang di LED raksasa di pusat bisnis terkenal Amerika Serikat di kota New York, Times Square selama bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 tepatnya di Nasdaq Tower dan Thomson Reuters. Lewat lagu ini, Maruli ingin mengenalkan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi ciri khas Indonesia kepada masyarakat dunia.Sebagai warga Indonesia, Maruli merasa wajib menyuarakan perdamaian. Lagu Never Stand Alone membawa misi semangat, harapan dan persatuan dunia. Terlebih lagi di tengah pandemi korona yang masih melanda dunia."Melalui lagu ini, harapannya dapat memberi energi positif di tengah tidak menentunya keadaan dunia tentang banyak hal terlebih pandemi Covid-19 yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi," kata Maruli Tampubolon dalam keterangan tertulisnya."Kita wajib menyuarakan perdamaian kepada dunia. Ini adalah lagu anak bangsa, berbahasa internasional. Ada pesan tentang persatuan dalam perbedaan. Pesan tentang Bhinneka Tunggal Ika ada dalam lagu ini dan juga prinsip dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa," imbuhnya.Lagu Never Stand Alone terpampang megah di layar LED raksasa di pusat bisnis terkenal Amerika Serikat di kota New York, Times Square. Maruli bersyukur banyak juga yang menganggap lagunya sesuai dengan perayaan hari kasih sayang sedunia atau Valentine nanti."Yang kita butuhkan adalah energi pemersatu yaitu kasih dan cinta untuk sesama kita umat manusia. Dan juga harapan dan keimanan yang tertuju hanya kepada Tuhan," katanya.Lagu Never Stand Alone diciptakan oleh penulis dan juga produser musik gospel Indonesia, Artha Meris Simbolon di bawah label musiknya yaitu Maleena Music berkolaborasi dengan MT-Production. Maruli melibatkan sejumlah musisi handal mengerjakan lagu ini seperti Dennis Nussy, Rayendra Sunito, Andre Dinuth, dan Bonar Abraham.(ELG)