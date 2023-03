Rayakan Hari Musik, Festival Evoria Hadirkan Armand Maulana hingga Arian Seringai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sebagai bentuk perayaan hari musik nasional yang jatuh pada 9 Maret, Evoria Festival & Conference 2023 menghadirkan sejumlah ragam acara. Festival Evoria bakal digelar pada 11-12 Maret 2023 di M Bloc Space, Jakarta Selatan.Evoria Festival menampilkan aksi terbaik dari 10 musisi atau band pendatang baru yang telah lolos kurasi. Sejak pertama kali diluncurkan pada November tahun lalu, program ini berhasil menjaring 462 musisi maupun band pendatang baru dari berbagai daerah di Indonesia."Kami melakukan kurasi, lalu dipilih menjadi 50 yang terbaik. Dari 50 band atau musisi diperas lagi hingga 10. Dan 10 itulah hasil kurasi tim. Nanti 10-nya akan kita tampilkan panggungnya di Evoria Festival," kata Wendi Putranto, selaku co-founder M Bloc Group di Jakarta, Selasa (7/3/2023).Ada 10 band atau musisi terbaik yang telah lolos yaitu, Brian Rahmattio (Padang), Egi Virgiawan, Eleanor Whisper (Medan), Milka Eime, Shoki, Virdania, Reyner, Dayze (Medan), Pink Pitch, dan Hippotopia."Banyak band pendatang baru yang bagus, tapi enggak dapat kesempatan. Evoria tujuannya itu memberikan panggung yang bagus, materi bagus. Kemarin mereka dapat materi bagus dari label, management artis, bahkan Fariz RM memberikan kuliah umum hidup dari musik," katanya.Selain menghadirkan musisi pendatang baru, Evoria Festival juga akan dimeriahkan oleh band-band ternama seperti The Upstairs, The Adams, The SIGIT, The Panturas, HMGNC, Perunggu, Bottlesmoker, dan The Sugar Spun."Jadi 10 band ini penampil utama. The Panturas, The SIGIT, The Upstairs itu mereka bukan utama, tapi 10 band yang utamanya. Mereka nonton band-band 10 ini. Makanya rowndown-nya rata. Mainnya ganti-gantian antara yang baru dan band lama," jelasnya.Tak hanya menyuguhkan acara musik, Konferensi Musik Evoria bakal menghadirkan para pembicara yang praktisi profesional di industri musik. Sebut saja seperti Armand Maulana yang akan berbicara tentang "Hidup dari Musik". Kemudian ada Arian 13 (vokalis Seringai) yang akan berbagi materi tentang strategi sukses menjual merchandise band.Masih ada David Karto (Synchronize Fest, Demajors) yang akan berbagi tips menembus festival-festival musik ternama, Angkuy yang akan bercerita pengalamannya tur konser keliling dunia bersama Bottlesmoker. Ada juga Rey Idris Letlora (Manager Pamungkas) yang akan membagikan tips dan trik menjalankan tur konser secara mandiri.Lalu ada Rudolf Dethu (Manager The Hydrant) yang akan berbagi tips gaya busana dan cara propaganda musik yang efektif. Yang terakhir ada drummer Seringai sekaligus sutradara video musik dari rumah produksi ternama Cerahati, Edy Khemod."Evoria siap menghadirkan festival yang akan memberikan pengalaman dan jaringan baru bukan hanya bagi musisi-musisi baru, tapi juga bagi para penikmat musik," kata Ardy Siji, CEO M Bloc Entertainment sekaligus mentor Evoria.