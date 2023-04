Bicara Judi Online dan Transformasi Dosa, The Kuda Rilis "Taruhan Dosa"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Grup punk asal Bogor, The Kuda, melepas maxi-single bertajuk "Taruhan Dosa." Maxi-single yang terdiri dari dua entitas, yaitu "Taruhan" dan "Dosa," masih memperdengarkan kemarahan dan kegelisahan The Kuda pada ragam peristiwa sosial yang ada di kehidupan sehari-hari."Lagu 'Taruhan' bercerita tentang perjudian yang masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan masih terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, terkhusus dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunijasi. Kini, judi pun bertransformasi dalam bentuk baru seiring zaman, pasang taruhan dilakukan secara digital," kata Adipati, vokalis dan penulis lirik The Kuda.Sedangkan single "Dosa" diterjemahkan The Kuda sebagai bentuk negatif dari kemajuan teknologi. Dosa pun bertransformasi, mengikuti perilaku kita sehari-hari dalam berkehidupan yang tak bisa lepas dari teknologi dan modernitas."Era modern selain melahirkan banyak hal positif, juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positif yang dirasakan salah satunya banyak memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan manusia, sedangkan dampak negatif modernisasi telah menimbulkan krisis makna kehidupan, kehampaan spiritual, dan tersingkirnya agama dalam kehidupan manusia," tukas Adipati.Maxi-single ini direkam di Bens & Co. Record, dengan Deni "Denoi" Noviandi sebagai operator rekaman serta mixing dan mastering. Dalam waktu dekat ini, The Kuda akan tampil di Tromagnon Records Showcase, di Studio Palem Kemang, pada 6 Mei.The Kuda akan berbagi panggung dengan Texpack feat. Edo Wallad, Swellow, The Jansen, Rrag, A Curious Voynich, dan Det Plag Lust.The Kuda terdiri dari Adipati (vokal), Idam (gitar), Gilang "Ebel" (bass), dan Ahong (drum). Grup ini berdiri pada 2009.