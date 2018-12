Spotify Rilis Daftar Musisi, Album, dan Lagu Terlaris Indonesia 2018

Spotify Indonesia telah merilis daftar lima musisi, album, dan lagu yang paling banyak didengar lewat platform tersebut oleh para pengguna Indonesia selama 2018. Di antara sejumlah nama internasional, ada musisi lokal seperti Raisa, Tulus, Rizky Febian, Sheila on 7, Fourtwnty, dan Payung Teduh.Dalam kategori umum, BTS menjadi musisi dengan lagu-lagu yang paling banyak didengar di Indonesia sepanjang 2018. Empat musisi lain adalah Sheila on 7, Ed Sheeran, Maroon 5, serta Dua Lipa.Dalam kategori penyanyi solo pria, Ed Sheeran berada di posisi pertama. Lalu ada Khalid, Marshmello, Tulis, serta Lauv. Dalam kategori penyanyi solo wanita, ada Dua Lipa dan disusul Anne-Marie, Ariana Grande, Raisa, dan Taylor Swift.Dalam kategori grup, lima teratas punya BTS beserta Sheila on 7, Maroon 5, Blackpink, dan Fourtwnty.Untuk album, rilisan paling banyak didengar di Indonesia selama 2018 adalah Love Yourself: Answer dari BTS, Dua Lipa, Sheila on 7 Top Request, Speak Your Mind dari Anne-Marie, dan I Met You When I Was 18 (The Playlist) dari Lauv.Lagu terbanyak didengar lewat streaming adalah IDGAF dari Dua Lipa, You Are The Reason dari Calum Scott, FRIENDS dari Anne-Marie dan Marshmello, 2002 dari Anne-Marie, dan Girls Like You dari Maroon 5 dan Cardi B.Daftar putar paling laris adalah Top Hits Indonesia, Today's Top Hits, Generasi Galau, Hits Banget, dan K-Pop Daebak. Kelima daftar putar ini sebenarnya disediakan oleh Spotify dan mudah ditemukan dalam halaman utama platform.(ELG)