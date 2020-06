Rindu Manggung, Ardhito Pramono Menggelar Konser Musik Virtual

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Musisi Ardhito Pramono akan menggelar konser virtual bertajuk From His Backyard, Online #HappyConcert with Ardhito Pramono and Friends pada 8 Juni 2020 mendatang. Konser digelar untuk menjawab kerinduannya tampil menghibur para penggemar."Sama seperti semua musisi lainnya, gue sangat kangen untuk manggung dengan format full band, membawakan lagu-lagu dari EP baru di kombinasikan dengan materi-materi sebelumnya," kata Ardhito dalam siaran persnya, dikutip Antara, Rabu 3 Juni 2020.Ardhito mengatakan sudah lama tidak memainkan materi lagu dari mini album terbarunya yang terakhir kali dibawakan pada gelaran Java Jazz 2020 pada bulan Februari lalu. Sehingha konser ini sanhat dinantikan."Itu menjadi satu-satunya kesempatan gue membawakan materi dari EP 'Craziest ThingHappened in My Backyard' yang dirilis tanggal 28 Februari 2020," ujarnya.Dalam konser ini Ardhito Pramono akan bermain dengan format full band lengkap bersama band penringnya, The Piranhas. Dia juga mengajak band folk asal Filipina, Ben & Ben, dan penyanyi asal SIngapura, Benjamin Kheng, untuk bergabung dalam konser itu.Konser yang diadakan Sony Music Entertainment Indonesia bersama Loket ini tiketnya dapat dibeli melalui situs ini . Setiap pembeli tiket akan mendapatkan link tautan pribadi yang hanya bisa digunakan untuk satu tab di satu perangkat.Penjualan tiket dibagi atas tiga kategori, yaitu Early Bird seharga Rp35.000,- , Regular Rp50.000,- , Bundling with Meet & Greet seharga Rp75.000,-. Untuk kategori Early Bird dan Bundling with Meet & Greet telah habis terjual di hari pertama.(ASA)