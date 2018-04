Alasan Noel Gallagher Masih Membawakan Lagu Oasis

Meski sama-sama menekuni karier solo, baik Noel maupun Liam tetap saja membawakan lagu-lagu Oasis di atas panggung. Mengapa hal ini terjadi?Noel menjawab pertanyaan itu dalam wawancara dengan drummer Metallica, Lars Ulrich, di program Beats 1."Pada awal-awal (memulai solo) saya membawakan 20 lagu dan 12 di antaranya lagu Oasis, itu murni karena kebutuhan (panggung). Sekarang berkurang jadi lima (lagu Oasis di panggung solo Noel)," kata Noel."Saya melakukannya dengan sadar, karena lagu-lagu itu menjadi bagian dari hidup orang-orang di Inggris, rasanya lagu-lagu Oasis tidak akan mungkin dibawakan oleh Charlotte Marionneau, saya sadar lagu-lagu (Oasis) itu sangat berarti bagi orang-orang."Kemudian Noel menegaskan bahwa dirinya tidak se-arogan itu hingga enggan membawakan lagu-lagu Oasis yang tentu ingin didengar penggemarnya.Kendati demikian, bukan berarti Noel tak menemui kendala dalam membawakan lagu Oasis."Saya sebenarnya ingin membawakan Rock 'n' Roll Star, Slide Away atau lagu-lagu lama cuma lagu-lagu itu sudah tidak pas dengan suara saya sekarang," lanjut Noel.Selepas dari Oasis, Noel membentuk Noel Gallagher's High Flying Birds. Grup ini telah merilis tiga album. Pada November 2017 grup ini merilis album Who Built the Moon? yang mendapat respons positif dari para kritikus musik.(ASA)