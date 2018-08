Glenn Fredly Siapkan Album Baru Setelah 8 Tahun

Yogyakarta: Glenn Fredly baru saja merilis singel baru berjudul Like Never Before pada 16 Agustus 2018. Singel ini dipersiapkan Glenn sebagai bagian album barunya yang dirilis tahun depan. Glenn terakhir kali merilis album penuh pada 2010 lewat Lovevolution.Glenn untuk pertama kalinya membawakan Like Never Before ketika tampil di Prambanan Jazz 2018, Minggu (19/8/2018) malam. Respons penonton cukup positif ketika Glenn menyanyikan lagu ini."Lagu ini keluar setelah delapan tahun saya tidak rilis singel. Ini memang dalam rangka menuju album penuh saya tahun depan. Tahun ini jadi akan ada dua singel sampai tiga untuk menuju ke album," kata Glenn di kawasan Candi Prambanan.Glenn sudah menyiapkan diri dengan sejumlah aktivitas promosi album tahun depan. Glenn sadar, penggemarnya sudah banyak yang menanti album barunya.Album baru Glenn Fredly tidak akan lari jauh musik pop. Glenn pun merasa bersyukur dikelilingi orang yang selalu memberikan dukungan terkait pembuatan album barunya nanti."Albumnya berisi lagu baru. Selain album rilis nanti juga mau tur panjang tahun depan. Jadi persiapannya sudah harus dari jauh hari," ucapnya.(ELG)