Awal tahun 2022 fans K-Pop dikejutkan dengan proyek SM Entertainment bernama GOT the beat. GOT the beat merupakan gabungan dari sejumlah idola perempuan terbaik dari grup yang berbeda-beda.SM Entertainment menggabungkan 7 orang idola perempuan dari grup yang berbeda-beda yang beranggotakan BoA, Taeyeon dan Hyoyeon SNSD, Seulgi dan Wendy Red Velvet, juga Karina dan Winter aespa.Beberapa waktu lalu SPOT News memberitakan GOT the beat akan comeback perdana pada awal Januari 2022 dengan merilis lagu baru. Namun, belum kepastian dari tanggal dan konsep yang akan digunakan BoA cs.SM Entertainment membenarkan rencana GOT the beat untuk merilis lagu perdana setelah satu tahun."GOT the beat saat ini tengah mempersiapkan diri untuk comeback yang diperkirakan akan dilakukan pada Januari 2023," ungkap pihak SM Entertainment."Kami berharap fans akan menantikan dan menunjukkan ketertarikannya," pungkasnya.GOT the beat merilis “Step Back” pada awal tahun ini tepatnya pada 3 Januari 2022. Lagu tersebut sekaligus debut GOT the beat di industri musik Korea.Lagu “Step Back” merupakan lagu bergenre hip hop dan R&B yang sempat menempati peringkat tertinggi di tangga musik saat peluncurannya.