Formasi Baru, Blitzen Rilis Lagu Inspiratif tentang Perjuangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Girlband Blitzen resmi merilis video musik lagu terbaru mereka yang berjudul "Player Number One". Lagu "Player Number One" sendiri bakal menjadi bagian dari album debut Blitzen yang akan dirilis pada Desember 2022.Video musik diproduksi langsung di Studio To The Clouds Entertainment. Menggabungkan konsep set asli dan digital (CGI) bernuansa video game dan nature serta etnik lokal."Setelah hampir satu tahun mempersiapkan Redebut, Blitzen pada akhirnya merilis music video 'Player Number One'," kata Blitzen dalam keterangan tertulisnya."Player Number One" merupakan lagu tentang seseorang yang tidak kenal putus asa dan terus berjuang. Lagu ini juga menginspirasi banyak orang untuk tetap teguh walau banyak halangan dan rintangan.Aransemen lagu dibuat oleh Sazura, sekaligus bertindak sebagai komposer dan penulis lagu. Proses rekaman juga dilakukan di Studio To The Clouds sendiri. Video klip ini sekaligus menandai formasi baru dengan bergabungnya tiga member yang tak kalah cantik dan berbakat, yaitu Alya, Kaluna, dan Violla.Dengan begitu, grup yang dinaungi oleh To The Clouds Entertainment ini kini beranggotakan empat orang bernama Sazura, Alya, Kaluna, dan ViollaPersonel Blitzen diambil dari audisi pada bulan Mei 2020 dengan jumlah peserta 180 orang. Mereka mengikuti pelatihan selama 1,5 tahun sebelum debut pada tanggal 21 Oktober 2021. Pada tahun 2022 terjadi perubahan formasi, dua member keluar dan digantikan oleh 3 member baru.Keempat anggota Blitzen memiliki keahlian masing-masing Sazura main rap main vocal, Alya main dancer lead rapper lead vocal, Violla main dancer sub vocal, Kaluna lead dancer sub vocal.Single debut Blitzen berjudul "What's That About?" telah ditonton lebih dari 1 Juta viewers dalam waktu beberapa bulan di Youtube To The Clouds Official.