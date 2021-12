Lewis Capaldi Libatkan Penulis Lagu Adele di Album Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lewis Capaldi dikabarkan telah bekerjasama dengan Ryan Tedder, penulis lagu-lagu Adele dan Beyonce, untuk menggarap album terbarunya.Ryan Tedder yang juga vokalis band OneRepublic berhasil membuat Lewis terkesima lewat karya-karyanya.“Saya memainkan lagu-lagu itu satu jam yang lalu di dalam mobil dan itu merinding! Pria tersebut bisa menyanyikan lagu acak dalam bahasa Spanyol dan itu masih membuat saya merinding. Dia sangat bagus,” dikutip dari The Sun Newspaper’s Bizarre.Untuk kelanjutan dari album Divinely Uninspired To A Hellish Extent tahun 2020, penyanyi top chart ini bekerja sama lagi dengan teman penyanyi sekaligus penulis lagu, JC Stewart yang menulis lagu "Hollywood" di album pertama Lewis, tetapi ia menolak untuk hubungannya dengan superstar tersebut.“Kami telah menulis beberapa lagu dalam setahun terakhir ini. Tapi pertama-tama dan terutama bagi kami adalah teman, jadi kita tetap di sana,” ucapnya.Rekaman debut Lewis yang mana menampilkan hit “Someone You Loved’ dan "Before You Go" menghabiskan 36 minggu di Top 10, termasuk berada di puncak selama 10 minggu dan menjadi album terlaris tahun ini di Inggris.Ryan Tedder yang namanya masuk dalam kredit lagu "Rumour Has It" dari album 21 milik Adele. Juga lagu Beyonce "Halo" dan lagu hit Leona Lewis yang berjudul "Bleeding Love."(Raja Alif Adhi Budoyo)