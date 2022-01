Adi Widodo Rilis Single Kedua Stay On Me

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Usai merilis single perdana berjudul "Winterman" pada Maret 2021, kini Adi Widodo kembali merilis single berikutnya. Lagu kedua yang bertajuk "Stay On Me" ini juga sebagai pembuktian Adi Widodo sebagai solois baru di kancah permusikan Indonesia."Stay On Me" sudah mengudara hampir di seluruh digital streaming platform seperti Spotify, iTunes, Amazon, YouTube music, Bandcamp dll, pada Jumat 14 Januari 2022.Masih membawa lirik berbahasa Inggris, "Stay On Me" membawa nuansa musik yang lebih tenang namun masih dengan dinamika yang hampir sama dengan "Winterman". Hanya saja dari segi vokal, Adi terasa lebih menggebu-gebu dan sudah tampak menemukan kenyamanan dengan pengalaman barunya sebagai solois."'Stay On Me' ini bercerita tentang cinta yang murni, tulus, yang diibaratkan sebagai rumah, sesuatu atau sebuah tempat yang paling tepat untuk kita kembali dan memenangkan diri dari kemarahan, kekecewaan, apapun yang kita alami di luar sana," ujar Adi Widodo.Menurut Adi, proses pembuatan "Stay On Me" ini masih hampir punya kemiripan dengan "Winterman". Sedari awal, Adi mengerjakan "Stay On Me" di rumahnya sendiri. Namun untuk teknis perekaman gitar akustik, gitar elektrik, hingga isian vokal dilakukan di tempat yang berbeda, yakni di home recording milik Koko Iryawansyah, sekaligus sebagai produser musik Adi sejak single pertamanya."Di single kedua ini aku lebih banyak memasukkan instrumen, seperti elemen drum dan gitar elektrik di belakang lagu. Hal yang terasa sama mungkin pesannya dengan Winterman. Inti pesannya secara luas, kita harus berani mengambil keputusan yang beda dan percaya sama apa yang sedang dibisikkan oleh hati kita," kata Adi.Setelah merilis "Stay On Me ini," Adi mengaku sudah merancang plan untuk proyek solonya ini agar tetap berjalan dengan baik. Selain ingin melakukan tur mandiri seperti akhir tahun 2021 lalu, Journey of the Winterman - Java Tour (7 kota), Adi juga sudah tak sabar merilis karya berikutnya."Aku selalu ingin tur lagi dan lagi, karena bagi musisi aku yakin tur itu termasuk 'ibadah' dan bisa menyambung silaturahmi. Kalau rencana ke depan aku ingin bisa langsung keluarin full album, semoga bisa di 2022 ini. Tapi setelah 'Stay On Me' ini, akan ada satu single lagi, konsepnya full band. Vibes-nya tentu akan lebih berbeda lagi dengan single pertama dan kedua. Tunggu aja. Mohon doa dan dukungannya selalu dari teman-teman semua. Karyaku tetap akan selalu ada," pungkas Adi.