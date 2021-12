Pilih Ari Lasso atau Once? Ini Jawaban Jujur Andra Ramadhan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gitaris Dewa 19 , Andra Ramadhan, mengatakan saat ini Dewa 19 tetap eksis meski tanpa vokalis. Untuk mengisi posisi vokalis, Dewa 19 hanya mengusung konsep vokalis featuring seperti Ari Lasso, Once, Virzha, serta musisi-musisi lain.Meski demikian, saat membahas vokalis Dewa 19, tentunya hanya ada dua nama yang melekat di benak para Baladewa, Ari Lasso dan Once Bagi Andra sendiri, secara pribadi ia lebih menyukai warna vokal Once ketimbang Ari Lasso. "Kalau mau jujur sih, aku paling nge-fans sama Once secara warna vokal ya," ujar Andra dikutip dari YouTube Vincent and Desta, Kamis, 16 Desember 2021.Desta pun mengakui kesuksesan Dewa 19 saat berganti vokalis dari Ari Lasso ke Once. Menurut Desta, tidak ada band yang bisa tetap eksis saat vokalis berganti kecuali Dewa."Biasa tuh band ya kalau ganti vokalis itu susah untuk bertahan. Ini (Dewa) ganti vokalis eh makin begini (sukses) juga. Cuma Dewa doang, siapa lagi," sebut Desta.Lebih lanjut Andra pun mengatakan faktor lain Dewa 19 tetap bisa eksis meski dengan vokalis baru adalah karena materi lagu yang memang bagus."Karena lagu-lagu Dewa memang bagus dan Once juga bukan vokalis sembarangan," beber Andra.