Lirik dan Terjemahan Lagu 'Jingle Bells' Lagu Natal Paling Populer

Lirik Lagu Jingle Bells

Terjemahan Lagu Jingle Bells

Bergegas menembus salju

Naik kereta kuda terbuka yang ditarik satu kuda

Melintasi ladang Tertawa sepanjang jalan

Lonceng di ekor kuda berbunyi

Membuat semangat cerah

Betapa menyenangkannya mengendarai dan bernyanyi

Lagu berkereta malam ini



Bunyi bel, bunyi bel

Berbunyi sepanjang jalan

Oh, betapa menyenangkannya berkendara

Di kereta terbuka satu kuda, hei

Bunyi bel, bunyi bel

Berbunyi sepanjang jalan

Oh, betapa menyenangkannya berkendara

Di kereta terbuka satu kuda



Kini tanah telah memutih

Pergilah saat kamu masih muda

Bawa para gadis malam ini

Menyanyikan lagu berkereta

Beri kuda jerami

Sebanyak 24 untuk kecepatannya

Ikatkan dia pada kereta terbuka

Dan dia akan memimpin perjalanan Anda



Bunyi bel, bunyi bel

Berbunyi sepanjang jalan

Oh, betapa menyenangkannya berkendara

Di kereta terbuka satu kuda, hei

Bunyi bel, bunyi bel

Berbunyi sepanjang jalan

Oh, betapa menyenangkannya berkendara

Di kereta terbuka satu kuda

Jakarta: Saat perayaan Natal biasanya ada banyak kegiatan yang dilakukan baik bersama keluarga maupun teman-teman, salah satunya adalah karaoke atau kegiatan bernyanyi bersama.Saat Natal, kurang lengkap rasanya jika tidak ada dendangan musik gembira yang mengiringinya. Nah, salah satu lagu wajib yang pasti selalu diputar atau dinyanyikan saat perayaan Natal adalah Jingle Bells Meskipun tidak memiliki hubungan dengan Hari Natal, lagu yang ditulis James Lord Pierpont ini mulai diterbitkan dengan judul The One Horse Open Sleigh pada musim gugur 1857.Sejak dinyanyikan untuk pertama kalinya oleh Johny Pell di Ordway Hall pada 16 September 1857, lagu ini jadi sering dikaitkan dengan musik Natal dan musik liburan. Oleh karena itu, berikut Medcom.id telah menuliskan lirik dan terjemahannya.Dashing through the snowIn a one-horse open sleighO'er the fields we goLaughing all the wayBells on bobtails ringMaking spirits brightWhat fun it is to ride and singA sleighing song tonight, oh!Jingle bells, jingle bellsJingle all the wayOh, what fun it is to rideIn a one-horse open sleigh, hey!Jingle bells, jingle bellsJingle all the wayOh what fun it is to rideIn a one-horse open sleighNow the ground is whiteGo it while you're youngTake the girls tonightSing this sleighing songGet a bobtailed bayTwo forty for his speedAnd hitch him to an open sleighAnd you will take the leadOh, jingle bells, jingle bellsJingle all the wayOh, what fun it is to rideIn a one-horse open sleigh, hey!Jingle bells, jingle bellsJingle all the wayOh, what fun it is to rideIn a one-horse open sleighOh, what fun it is to rideIn one horse open sleigh!