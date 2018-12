Tiga Musisi Lintas Agama Berkolaborasi RIlis Lagu Natal

Tiga musisi dengan belakang agama berbeda, Dewa Budjana berkeyakinan Hindu, Dira Sugandi pemeluk Islam, dan Sidney Mohede yang beragama Kristen merilis video lagu rohani O Holy Night dan Have Yourself a Merry Little Christmas. Dua lagu ini dirilis pada 9-10 Desember 2018 melalui akun YouTube Sidney Mohede.Sidney Mohede, lewat keterangan pada video musik hasil kolaborasi itu yang diunggah ke YouTube menuliskan, bahwa dia percaya musik sebagai pemersatu bangsa di tengah kemajemukan 200 juta penduduk Indonesia."Meski ada sedikit sikap skeptis dalam negara kita beberapa tahun belakang, saya berharap dan percaya dalam toleransi beragama dan keharmonisan di tengah 264 juta penduduk di negara kita. Dan saya sangat percaya musik adalah pemersatu terbaik dalam keharmonisan," tulis Sidney.Kepada Medcom.id, Dira mengamini bahwa apa yang dikerjakannya bersama Sidney dan Dewa Budjana adalah bukti musik sebagai pemersatu perbedaan. Sayangnya, belum ada kepastian apakah proyek dari tiga musisi top ini akan berujung lahirnya sebuah album atau tidak.(ASA)