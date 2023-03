Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Girl group asal Korea Selatan, aespa dipastikan segera comeback dengan merilis album baru pada Mei 2023. Hal tersebut dikonfirmasi SM Entertainment selaku agensi yang menaungi girl group itu.Kabar ini tentu menggembirakan setelah aespa diduga sempat terkena imbas konflik internal SM Entertainment dengan pendiri perusahaan Lee Soo-man.Beberapa waktu lalu, CEO SM Entertainment Lee Sung-soo atau Chris Lee menuding Lee Soo-man sebagai dalang di balik terhambatnya rencana comeback aespa. Ia mengklaim Soo-man membuat tim A&R agensi serta produser musik Yoo Young-jin mengubah lirik lagu baru aespa.Padahal, girl group tersebut semula dijadwalkan comeback pada 20 Februari dengan rencana konser perdana pada 25 dan 26 Februari."Lee Soo-man telah meminta tim AR dan Yoo Young-jin untuk menyinggung penanaman pohon dan sistem keberlanjutan dalam lagu. Bahkan Aespa yang konsepnya spektakuler, disuruh menyanyikan lagu tentang menanam pohon," kata Chris Lee.Ia kemudian mengatakan Lee Soo-man meminta harus ada kata-kata, seperti "kelestarian yang adil," "penurunan satu derajat," "kebersamaan," dan "kehijauan" dalam lirik lagu."Kata-kata yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan K-Pop muncul di sana-sini. Bagian awal lagunya bahkan ada bagian tentang menanam pohon. Anggota Aespa sangat kesal bahkan mereka sampai menangis," klaim Chris Lee.Belakangan ini pihak SM Entertainment menyebutkan Aespa akan segera comeback."Aespa sedang bersiap comeback yang dijadwalkan berlangsung Mei. Mohon nantikan comeback itu," kata SM Entertainment dalam keterangan resmi, seperti diberitakan My Daily via Naver.Aespa awalnya dijadwalkan untuk comeback pada 20 Februari, tetapi comeback tersebut ditunda karena perselisihan hak manajemen SM Entertainment.Meski comeback ditunda, Aespa mengadakan konser solo untuk pertama kalinya sejak debutnya di Jamsil Indoor Gymnasium di Seoul pada tanggal 25 dan 26 Februari dan berakhir dengan sukses besar.Saat itu, Aespa menampilkan 'Haus', 'Salty & Sweet', 'I'm Unhappy', 'Don't Blink', dan 'Hot Air Balloon' (Balon Udara Panas), 'YOLO' (YOLO), 'Till We Meet Again' (Till We Meet Again), mengisi panggung dengan lebih dari 10 lagu baru yang belum pernah dirilis, meningkatkan ekspektasi untuk comeback.Bersamaan dengan comeback di bulan Mei, Aespa berencana untuk bertemu dengan penggemar di seluruh dunia melalui berbagai aktivitas seperti berbagai panggung siaran musik.Aespa mengawali kiprah di industri K-Pop dengan merilis single debut berjudul Black Mamba. Karier girl group tersebut semakin melambung dengan berbagai single hit, mulai dari "Next Level" hingga "Savage".