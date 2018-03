Soundtrack Asli Star Wars akan Dirilis Ulang dalam Versi Remaster

: Beberapa studio besar menilik kembali katalog musik atau film lama mereka untuk dirilis ulang. Tak terkecuali Walt Disney.Disney lewat Disney Music Group membuat versi remaster atas lagu-lagu soundtrack asli enam film Star Wars klasik. Sebanyak enam album akan dirilis dalam bentuk cakram padat (CD) dan digital pada awal Mei mendatang, bertepatan dengan peringatan Star Wars ke-41.Semua soundtrack ini merupakan garapan John Williams. Proses remaster digarap oleh Skywalker Sound. Menurut keterangan pers di situs Star Wars, enam rilisan fisik terbaru akan disertai artwork baru dan poster mini.Bagi yang belum tahu, remastering adalah proses mengubah ke bentuk digital, karya analog lama yang memang tak punya versi digital sejak awal. Dalam proses ini, kualitas juga ditingkatkan, misalnya karena versi analog cacat termakan usia.Enam album ini adalah soundtrack untuk film A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980), Return of the Jedi (1983), The Phantom Menace (1999), Attack of the Clones (2002), dan Revenge of the Sith (2005). Beberapa komposisi paling populer antara lain Imperial March dan Duel of the Fates.Star Wars adalah waralaba hiburan yang dimulai dengan film A New Hope garapan George Lucas.Film pertama ini telah disusul dengan tujuh film bioskop lanjutan, dua film sempalan, serial televisi, drama audio, video gim, buku dan komik, mainan, serta taman bermain. Disney membeli Lucasfilm pada 2012.(DEV)