Ed Sheeran Menang Atas Kasus Tuduhan Plagiat Lagu Marvin Gaye

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Ed Sheeran dinyatakan tak bersalah dalam kasus plagiat lagu "Let's Get It On" milik Marvin Gaye. Lagu "Thinking Out Loud" terbukti tak menjiplak lagu legendaris tersebut.Penyanyi berusia 32 tahun itu mengaku senang dengan hasil putusan ini, sebab dirinya tetap bisa melanjutkan karirnya sebagai seorang musisi. Seperti diberitakan sebelumnya, Ed Sheeran sempat menyatakan siap pensiun dari musik apabila dirinya dinyatakan bersalah dalam kasus ini."Saya jelas sangat senang dengan hasil kasusnya, dan sepertinya saya tidak harus pensiun dari pekerjaan harian saya," kata Ed Sheeran usai persidangan, dikutip dari Variety, Jumat, 5 Mei 2023."Tapi di saat yang bersamaan, saya benar-benar frustasi bahwa klaim tidak berdasar seperti ini diizinkan untuk dibawa ke persidangan," lanjutnya.Setelah mengucapkan terima kasih kepada juri, Ed Sheeran terlihat berbicara dengan pihak penggugat selama sekitar 10 menit. Ia bahkan sempat memberikan senyuman dan memeluk salah satu penggugat, Kathryn Townsend, yang merupakan putri dari salah satu penulis lagu "Let's Get It On", Ed Townsend.Dua minggu belakangan ini pun jadi masa-masa yang berat buat Ed Sheeran. Ia harus menjalani persidangan beberapa kali di saat dirinya dijadwalkan merilis album baru dan memulai rangkaian tur dalam waktu dekat. Ia pun sampai melewatkan prosesi pemakaman neneknya demi menghadiri persidangan.(Nicholas Timothy Suteja)