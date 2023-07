Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Taylor Swift telah merilis ulang album Speak Now dengan versinya sendiri pada Jumat, 7 Juli 2023. Ada hal menarik yang disoroti oleh penggemar, yakni perubahan lirik lagu yang pernah jadi kontroversi.Melansir dari Variety, ketika menjelang perilisan album Speak Now (Taylor's Version), banyak yang memperdebatkan tentang lirik yang terdapat dalam lagu "Better Than Revenge" yang dirasa kurang cocok dalam rekamannya pada 2010 silam. Ternyata Taylor memang mengubah lirik lagu dalam album terbaru versinya sendiri.Sebelumnya, Taylor Swift dinilai terlalu menyalahkan perempuan yang telah merebut kekasihnya. Hal itu bisa terlihat jelas dalam penggalan lirik di atas dalam lagu "Better Than Revenge" yang dirilis pada 2010 silam.Berbeda dengan versi sebelumnya, Taylor menggambarkan lirik lagu dengan laki-laki yang mengejar perempuan itu."She’s better known for the things that she does on the mattress," penggalan lirik lagu "Better Than Revenge" yang dirilis pada 2010.Kemudian Taylor mengganti lirik itu menjadi lebih halus dibandingkan sebelumnya."He was a moth to the flame, she was holding the matches," penggalan lirik lagu "Better Than Revenge" yang dirilis 2023 dalam Speak Now (Taylor's Version).Pada saat itu, para penggemar berspekulasi bahwa lagu "Better Than Revenge" diciptakan untuk Camilla Belle yang berpacaran dengan Joe Jonas, mantan kekasihnya. Kini, para penggemar berpikir bahwa perubahan lirik itu adalah bentuk permintaan maaf Taylor Swift kepada Camilla dan Joe.