Zigi Zaga Lepas Single tentang Kehidupan Karyawan Korporat yang Terbelenggu

Unit rock asal Jakarta, Zigi Zaga, melepas single terbaru mereka yang diberi tajuk "Push It Out." Single bernuansa post-punk ini terinspirasi dari kehidupan seorang pekerja yang berusaha lepas dari kehidupan korporat yang membelenggu.Single "Push It Out" ditulis oleh bassist Eka Annash. Video musik lagu ini dikerjakan oleh para personel Zigi Zaga dibantu sutradara Muhammad Jocky."Push It Out" sekaligus menjadi penanda kembalinya gitaris Ricky Putra yang sempat hengkang pada akhir 2018. Ricky menggantikan posisi gitar Emil Pahlevi.Zigi Zaga merupakan grup yang terbentuk pada 2015, oleh Eka Annash (juga personel The Brandals), Ricky Putra, Rika Putrianjani, dan Rama Herniawan. Formasi terkini Zigi Zaga adalah Eka Annash, Ricky Putra, Nadya "Gemat," dan Wizra Uchra.