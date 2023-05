Bruno Major Lepas Single "Columbo" setelah Tiket Konsernya di Jakarta Sold Out

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi, penulis lagu, dan multi-instrumentalis asal Inggris, Bruno Major, mengumumkan album terbarunya, Columbo, yang akan segera dirilis di 21 Juli mendatang lewat Harbour Artists & Music/AWAL Recordings.Bruno juga merilis single dengan judul sama bersama sajian visualizer-nya yang dapat ditonton di bawah ini:“Columbo” menggabungkan vokal lembut Bruno dengan melodi gitar sederhana dengan nuansa musik yang terinspirasi dari Paul Simon. Lagu ini terasa seperti musim semi, dengan lirik yang bercerita tentang cinta, kehilangan, dan kebabasan. Visualizer bernuansa nostaljik ini menampilkan Bruno dan mobil 1978 Mercedes 380SL-nya. Direkam dengan nuansa vintage, video ini menggambarkan keindahan "Columbo" yang tak terlekang oleh waktu.Album Columbo merupakan kelanjutan dari album To Let a Good Thing Die yang dirilis pada tahun 2020 kemarin. Album berisi 12 lagu ini merupakan karya paling jujur dari Bruno yang ketika tahun 2020 tinggal di rumah orang tuanya saat pandemi, dan sempat mengalami krisis personal. Ketika pandemi sudah berakhir, ia kemudian pergi ke Los Angeles dan menyewa sebuah mobil 1978 Mercedes 380SL yang ia namakan Columbo. Namun dalam suatu hari mobil ini bertabrakan dengan kendaraan lain, dan inilah yang menjadi inspirasi dari akhir melankolis untuk single "Columbo" dalam album ini.Bruno siap menggelar tur internasionalnya yang sempat tertunda 2020 lalu. Tur barunya dijadwalkan mengunjungi Jakarta pada 19 Agustus 2023 di GBK Basketball Hall. Hanya dalam 2 hari sejak penjualan tiket dimulai, semua tiketnya diumumkan sold out oleh Chakra Live Asia selaku promotor konser Bruno di Jakarta.Columbo dimulai dengan lagu “The Show Must Go On,” dengan piano lembut yang dilanjutkan dengan drum dan gitar yang memberikan nuansa nyaman seperti pada lagu Neil Young, “Out on the Weekend.” Sedangkan “Tell Her" dipenuhi nuansa R&B, dan single menyentuh, “Tears in Rain” merupakan lagu yang ia dedikasikan untuk neneknya. “The End” menutup album ini dengan karya yang terinspirasi dari Queen dan Brian May.Columbo merupakan pernyataan Bruno yang jujur dan berani yang memberikan seluruh dirinya untuk musik.Single sebelumnya, “We Were Never Really Friends” dirilis pada awal bulan ini dan meraih sambutan hangat dari Billboard yang menyebutnya sebagai lagu klasik tentang hancurnya pertemanan yang dimulai dengan ballad piano sebelum berubah menjadi rock dengan solo gitar menawan. Kesabaran Bruno Major terlihat jelas disini, di mana ia tak pernah memaksakan arah suatu lagu, namun membiarkan instrumen membawa vokalnya dengan natural sejak tahun 2020." Ones To Watch menuliskan, “‘We Were Never Really Friends’ merupakan lagu yang luar biasa untuk kembalinya Bruno Major. Nuansa classic rock yang ada menandakan era baru bagi musisi ini." Sedangkan Genius memujinya sebagai, “musik ala 70an dengan piano yang mengingatkan kita akan The Beatles dan Elton John.”Indonesia saat ini duduk di peringkat #1 dalam daftar negara-negara di seluruh dunia yang paling sering mendengarkan musiknya berdasarkan data streaming. Selain itu, Jakarta turut duduk di peringkat #1 dalam daftar Top Cities Global-nya. Tahun 2020 menjadi kali terakhir Bruno tampil di Indonesia tepatnya di Java Jazz Festival 2020.Daftar lagu album Columbo:1. "The Show Must Go On"2. "Tell Her"3. "Columbo"4. "We Were Never Really Friends"5. "When Can We Be"6. "A Strange Kind Of Beautiful"7. "You Take The High Road"8. "18"9. "Tears In Rain (for Granny)"10. "St. Mary’s Terrace"11. "Trajectories"12. "The End"Jadwal Tur Asia Tenggara Bruno Major:13 Agustus – Bangkok, Thailand – Voice Space[SOLD OUT]15 Agustus – Manila, Filipina – Samsung Performing Arts Theater[SOLD OUT] 17 Agustus – Singapura, Singapura – Capitol Theatre[SOLD OUT] 19 Agustus – Jakarta, Indonesia – GBK Basketball Hall20 Agustus – Kuala Lumpur, Malaysia – Zepp Kuala Lumpur