GIGI Tur ke Lima Kota, Ini Harga Tiketnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Grup band GIGI akan menggelar tur bertajuk "The Best of GIGI Road To 30th" ke lima kota di Indonesia di tahun ini. Seperti namanya, tur ini digelar sebagai perayaan menyambut 30 tahun perjalanan grup band asal Bandung itu di industri musik Indonesia.Adapun lima kota yang akan disambangi GIGI adalah Malang (6 Mei), Yogyakarta (20 Mei), Surabaya (3 Juni), Jakarta (17 Juni), dan berakhir di Bandung (24 Juni)."GIGI merupakan band Indonesia dengan hits yang sangat banyak dan telah berkarya secara konsisten selama hampir 30 tahun," kata Direktur Utama Promotor Neutron Live, Rendy.Rendy mengatakan, pihaknya mengusung konsep panggung 360 derajat dalam tur GIGI kali ini. Tatanan panggung, pencahayaan, dan tata suara yang disiapkan bakal menunjang penampilan band yang digawangi Armand Maulana, Dewa Budjana, Thomas Ramdhan, dan Gusti Hendy itu."Kita memilih venue yang bisa mengakomodir konsep 360 itu, sehingga akhirnya diputuskan kota-kota tersebut yang bisa mengakomodir. Sementara untuk calon kota lain berpotensi, tapi kita masih harus matengin konsepnya," tutur Rendy.Nantinya, di setiap kota, GIGI rencananya akan membawakan 25 hingga 30 lagu dengan durasi sekitar 2 jam. Mereka juga berencana membawakan single baru yang akan rilis dalam waktu dekat.Harga tiket "The Best of GIGI Road To 30th" dijual dalam dua kategori. Untuk kategori festival dijual dengan harga Rp250 ribu, sementara kategori duduk Rp350 ribu. Selain itu, pihak promotor juga menjanjikan akan ada penjualan tiket presale."Nanti akan ada presale, diskon 50 persen. Jadi, bener-benar terjangkau," kata Rendy.