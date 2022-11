Nickelback Rilis Video Musik Those Days, tentang Petualangan Masa Muda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band rock dengan penjualan multi-platinum bersertifikat diamond Nickelback merilis video klip resmi untuk “Those Days,” single kedua dari album baru mereka yang sangat dinanti, Get Rollin’, yang dijadwalkan untuk rilis pada 18 November via BMG.Berlatar melodi gitar anthemic, “Those Days” adalah lagu yang mengenang petualangan masa muda. Dari keluar lewat dari jam malam hingga jatuh cinta untuk pertama kalinya, single terbaru Nickelback adalah ode yang tulus dan jujur untuk masa-masa indah tersebut. Video klipnya menampilkan foto eksklusif dan video dari arsip band.Berbeda dengan single baru mereka yang lebih edgy “San Quentin,” yang merupakan lagu pertama dari album baru yang akan datang, Get Rollin', “Those Days” cenderung menampilkan sisi mereka lebih melodik, seperti yang ditampilkan pada lagu-lagu hit pemuncak tangga lagu mereka seperti “Rockstar, ” “Photograph” dan “How You Remind Me.”Sejak dirilis pada bulan September, "San Quentin" telah mengalami momentum yang luar biasa di radio, melonjak ke peringkat #1 di radio active rock di Kanada selama tiga minggu berturut-turut dan menembus top 11 di radio active rock di AS. Didengarkan sebanyak 14.7 kali hingga saat ini, lagu yang mendebarkan hati tersebut juga mendapat perhatian publik di seluruh DSP, menghasilkan kegemparan global untuk album studio pertama yang dirilis Nickelback dalam lima tahun ke belakang.Merayakan perilisan album mereka yang ditunggu-tunggu, Nickelback akan menjadi penampil utama pada WRAT’s 2022 Nutcracker Ball yang diadakan di Starlight Ballroom di Sayreville, New Jersey, tanggal 18 November. iHeartRadio akan membawakan Album Release Show resmi Get Rollin’ di Foxwoods Resort di Mashantucket, CT tanggal 20 November.Rekaman studio ke-10 Nickelback Get Rollin' dan Get Rollin' (Deluxe) akan tersedia via berbagai platform digital dan pembelian CD fisik pada 18 November. Selain “Those Days” dan “San Quentin,” album ini akan menampilkan sembilan lagu baru lainnya yang semua ditulis oleh Nickelback. Edisi deluxe album ini akan menghadirkan empat lagu bonus - versi akustik dari "High Time", "Just One More", "Does Heaven Even Know You're Missing?" dan "Horizon."