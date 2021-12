BTS Pop Up Store Resmi Dibuka di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Para penggemar BTS alias ARMY di Indonesia mendapatkan angin segar untuk melengkapi koleksi merchandise official idola mereka. Sebab, BTS pop up store offline di Indonesia telah dibuka, yakni di Senayan City, Jakarta."Jadi BTS Map of The Soul Pop Up Store Offline ini sudah keliling. Sudah ke Korea, Jepang, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, kemudian Taiwan, Mongolia, dan terakhir Indonesia," ujar GM Marketing Toys Kingdom, Ellen Widodo di Senayan City, Jakarta.Ia menekankan bahwa showcase tersebut merupakan rangkaian penutup dari BTS Pop Up Map of The Soul di dunia. Ada alasan khusus mengapa showcase kesembilan ini dibuka di Indonesia."Spesialnya, karena kita tahu bahwa fansnya BTS di Indonesia ada lebih dari 4 juta orang loh. Jadi ini sangat ditunggu-tunggu oleh ARMY," jelasnya.External Affair Director Kawan Lama Group, Francisca Hutahaean, menambahkan, pihaknya bersyukur bisa memboyong nama BTS untuk kerja sama. Dalam hal ini, visi dan misi Toys Kingdom memenuhi Representatif dari merchandise official BTS."Representatif dari BTS itu kebetulan bisnisnya di mainan. Jadi mereka melihat Toys Kingdom di Indonesia ini salah satu leading di industri mainan. Sehingga akhirnya bersama kami membuka BTS Map of The Soul Pop Up Store Offline di Indonesia," tutur Francisca.Sementara itu, showcase ini menawarkan lebih dari 400 produk merchandise official BTS. Mulai dari stationery, apparel, aksesoris gadget, hingga produk home living yang disukai para penggemar BTS.