Twice Pecahkan Rekor YouTube

Grup K-pop cewek Twice menggebrak internet ketika video musik terbaru mereka, Yes or Yes, dirilis di YouTube pada Senin pekan lalu, 5 November 2018. Selama sepekan terakhir, klip ini menjadi lagu terlaris kedua di platform streaming video tersebut dan mencapai angka views 66 juta kali.Menurut data Billboard, YouTube telah memastikan bahwa Yes or Yes mencapai jumlah views atau ditonton sebanyak 31,4 juta kali pada hari pertama rilis. Dengan nilai popularitas ini, Yes or Yes menempati peringkat ketujuh sebagai video musik paling banyak ditonton dalam waktu 24 jam, menyisihkan X (Equis) dari Nicky Jam dan J Balvin.Hingga pekan berikutnya, klip terbaru Twice ini tetap populer. Berdasarkan grafik mingguan Billboard untuk musik YouTube global, Yes or Yes melesat ke peringkat dua paling laris selama sepekan terakhir (9-15 November 2018).Nilai popularitas ini melebihi video musik sebelumnya rilisan awal tahun, What is Love?, yang menembus peringkat ketiga dalam grafik lagu terpopuler mingguan di YouTube.Selain itu, Yes or Yes dari Twice juga menjadi video musik dari grup K-pop cewek yang paling cepat menembus angka views 10 juta. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh Ddu-Du Ddu-du dari Blackpink.Yes or Yes adalah bagian dari album mini (EP) terbaru Twice berjudul sama dan dirilis bersamaan pada 5 November. Ini menjadi EP keenam Twice sejak aktif pada 2015 di bawah labwl JYP Entertainment.(ASA)