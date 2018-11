Traxkustik Edisi All Star 2018, Banjir Hiburan dan Hadiah

Acara musik yang paling ditunggu di Jakarta kembali lagi. Setelah sukses menggelar Traxkustik tiga kali pada 2018, untuk menutup rangkaian tahun ini, 101.4 Trax FM Jakarta menggelar ajang musik bertajuk Traxkustik Ichi Ocha edisi All Star.Acara akan dilangsungkan pada Minggu, 2 Desember 2018, pukul 15.00-24.00 WIB, di LiveSpace SCBD, Jakarta.Sejalan dengan tema yang diangkat, Traxkustik Edisi All Star akan menghadirkan musisi lokal berkualitas, yaitu Sheila on 7, Sisitipsi, FourTwnty, HiVi, Geisha, Endah n Rhesa, Ardhito Pramono, dan Kunto Aji. Kedelapan musisi tersebut akan membawakan lagu andalan.Traxkustik Edisi All Star akan dipandu oleh seluruh penyiar Trax FM, baik penyiar prime time maupun penyiar regular time. Dengan demikian seluruh Anak Trax (julukan pendengar Trax FM) bisa semakin mengenal semua penyiar yang sehari-hari menemani via radio.Selain itu, Anak Trax juga bisa bertemu langsung dan ikut seru-seruan di Trax Lounge dengan berbagai aktivitas bersama Trax Troopers.Anak Trax juga bisa melihat langsung keseruan siaran di radio karena Trax FM akan melakukan live broadcast dari pukul 13.00 hingga 19.00, bersama Soulvibe, FourTwnty & 4.20 Society, Enau, Dried Cassava, dan Saint Loco.Acara ini kian istimewa karena bertabur banyak hadiah senilai total jutaan rupiah serta merchandise menarik.Traxkustik merupakan program on air mingguan di 101.4 Trax FM Jakarta serta relay ke 90.2 Trax FM Semarang dan 95.1 Trax FM Palembang. Mengudara setiap Selasa pada program Kompak Bareng, pukul 19.00-20.00 WIB, dipandu oleh Randhika Djamil dan Gita Bhebhita. Program ini selalu menghadirkan musisi yang disukai Anak Trax untuk diwawancarai dan tampil membawakan lagu live on air.Jangan lewatkan acara ini dan nikmati kemeriahan pesta musik akhir tahun 2018. Follow juga Twitter dan Instagram @TraxFMJKT untuk mendapatkan informasi terbaru.Traxkustik Edisi All Star dipersembahkan oleh 101.4 Trax FM dan Ichi Ocha. Didukung Livespace, Provoke, Info Pensi, Klaxon, Century Park Hotel, Sate Khas Senayan dan MRA BMD, serta disponsori oleh Ichi Ocha, SuperMusic.id, dan Tiket.com.(ROS)